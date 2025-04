Iperfumy.pl by Notino w krakowskiej galerii Bonarka to blisko 214 metrów ultranowoczesnego wnętrza z bogatą ofertą kosmetyków i perfum, po które chętnie sięgają Polacy. Wielkoformatowe plazmy wyświetlające treści promocyjne i edukacyjne, dostępne dla klientów tablety oraz wi-fi – podkreślają tożsamość marki, która swój sukces zbudowała dzięki internetowi. Salon ma wyraźnie wydzieloną strefę z kosmetykami do pielęgnacji skóry, włosów oraz sekcję z bogatą kolekcją luksusowych oraz niszowych perfum.

Reklama

Dodatkowo z okazji otwarcia na klientów czekają atrakcyjne promocje produktowe, upominki oraz oferta darmowej dostawy zamówień online do krakowskiej perfumerii.

Nowy salon iperfumy by Notino będzie zlokalizowany na pierwszym piętrze w lokalu F09 w Galerii Bonarka i otwarty codziennie w godz.10.00 – 22.00 od pon. do sob. i w godz. 10.00 – 21.00 w nd.

Iperfumy.pl by Notino – przepis na sukces

Iperfumy.pl by Notino to największa internetowa perfumeria w Europie środkowej i wschodniej, która swoje korzenie ma w Czechach – w Brnie, gdzie obecnie mieści sie główna siedziba firmy

i magazyn. Za sukcesem marki stoi Michal Zamec – CEO, twórca i wizjoner, który w ciągu 13 lat stworzył imperium biznesowe, skupiające dziś w swoim portfolio blisko 1200 oryginalnych marek – od niszowych po selektywne. Dzięki temu sama internetowa sprzedaż perfumerii to ok. 120 milionów wizyt rocznie, które przekładają się na sprzedaż blisko 12 milionów kosmetyków w skali roku. To sprawia, że iperfumy.pl by Notino należy do najdynamiczniej rozwiających się perfumerii w naszej części Europy, a także w USA. Wartość spółki szacowana jest na blisko 50 mln Euro, a firma nieustannie stawia na innowacyjność i rozwój. Rozszerzenie sprzedaży poza serwis online to kolejny krok w ekspansji marki i wyjście na przeciw oczekiwaniom konsumentów, którzy uwielbiają testować kosmetyki, sprawdzać zapach, konsystencję, zasięgać porad ekspertów, ale zarazem oczekują możliwości nabycia produktów w najlepszych cenach. Dokładnie tak jest w iperfumy.pl by Notino.

Reklama

*dane za 2015 rok.