Pędzle dla miłośniczki makijażu są tym, czym nóż dla kucharza - najważniejszym narzędziem pracy. Dobrze skompletowany zestaw powinien zawierać od kilku do kilkunastu różnych rodzajów pędzli - od bardzo cienkich służących do nakładania cieni do powiek, bo bardzo szerokie do aplikacji podkładu czy pudru.

Reklama

Dodatkową zaletą będzie ładny wygląd - zawsze lepiej pracuje się narzędziami dobrze zaprojektowanymi. A już ideałem jeśli zestaw będzie zamknięty w wygodnym etui.

Lidl od dawna proponuje świetne akcesoria z działu pielęgnacja w świetnych cenach. Teraz do sklepów trafiły zestawy pędzli do makijażu.

Pędzle do makijażu w Lidlu

Do Lidla właśnie trafiły pędzle do makijażu, w dwóch zestawach do wyboru. Każdy z nich zawiera 12 pędzli w różnych wielkościach i przeznaczonych do innych partii twarzy. Zapakowane są w eleganckie, czarne etui.

fot. Materiały prasowe

Zestaw pierwszy zawiera:

pędzel wachlarzowy,

pędzel do brwi,

pędzel do ust spiczasty,

pędzel do konturowania ust/oczu, płaski,

szczoteczka do brwi z grzebieniem do rzęs,

pędzel do rzęs,

pędzel do cieni,

aplikator do cieni do powiek,

pędzel do korektora,

pędzel do podkładu,

pędzel do różu, ukośny,

pędzel do pudru,

etui.

fot. Materiały prasowe

Zestaw drugi zawiera:

pędzel do brwi, wąski,

pędzel do korektora/cieni do powiek,

pędzel wachlarzowy,

kredka do ust/oczu,

pędzel do cieni,

aplikator do cieni do powiek, ukośny,

pędzel do rozświetlacza,

pędzel do konturowania, prosty,

pędzel do konturowania, ukośny,

pędzel do różu, ukośny,

pędzel definer,

pędzel do pudru,

etui.

Zestawy pędzli kosztują 39,99 zł. Kupisz je w sklepie online Lidla.

Reklama

Więcej informacji o promocjach:

Piękny rozświetlacz za mniej niż 15 zł

5 kosmetycznych hitów z gazetki Hebe

Kultowa paleta Too Faced przeceniona w Sephorze