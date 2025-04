Wiosną 2015 znów będą rządzić pastele! Okazuje się, że projektanci i wizażyści wcale nie mają ich dość. W makijażowych kolekcjach pojawią się cienie do powiek, błyszczyki, szminki, kredki do oczu, lakiery do paznokci i rozświetlacze w uroczych, słodkich kolorach.

Pastelowe kosmetyki na wiosnę 2015

Naszym hitem wśród wiosennych trendów są pastelowe, matowe różowe usta połączone z białym lakierem do paznokci. Bardzo podoba nam się również miętowa kreska na górnej powiece - nada makijażowi nowoczesnego charakteru - najlepiej wykonywać go cieniem w kremie.

