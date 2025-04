Lidl przyzwyczaił nas do atrakcyjnych cen i promocji. Ale o ile do tej pory w dyskontach można było kupić przede wszystkim kosmetyki do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów, to teraz, z okazji Dnia Kobiet, pojawią się produkty do makijażu!

Reklama

Wśród nich zdecydowanie wyróżniają się śliczne palety włoskiej marki makijażowej PUPA.

Palety do makijażu PUPA Whale w Lidlu

Marka PUPA to jedna z najbardziej popularnych i najbardziej lubianych marek kosmetycznych. W jej ofercie znajdziesz wszystko to, co potrzebne do wyczarowania makijażu na każdą okazję - podkłady, pudry, róże, tusze do rzęs, korektory, rozświetlacze, cienie do powiek, szminki czy błyszczki.

W dyskontowej ofercie znajdziesz 3 palety z limitowanej kolekcji - różową (widoczna na zdjęciu), czerwoną i niebieską w uroczych opakowaniach w kształcie wieloryba. Palety są nie tylko piękne - ale i ekologiczne. Ich opakowania są częściowo wyprodukowane z plastiku z recyklingu, a zewnętrzne kartoniki mają certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) - organizacji regulującej odpowiedzialne zarządzanie zasobami lasów.

Co więcej, marka PUPA przekaże część zysków ze sprzedaży kolekcji dla organizacji WDC działającej na rzecz ochrony wielorybów.

W skład każdej palety wchodzą:

4 cienie do powiek,

1 aplikator,

1 kremowy rozświetlacz do twarzy,

3 połyskujące balsamy do ust,

2 matowe balsamy do ust,

1 błyszczyk.

Paleta doskonale nadaje się na prezent. Może warto rozważyć jej zakup dla siebie samej? Każda z nich kosztuje 59,99 złotych. Są dostępne w sklepach stacjonarnych Lidl. Oferta dostępna jest tylko do wyczerpania zapasów.

Reklama

Więcej informacji o promocjach: