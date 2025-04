Koniec lata zawsze zwiastuje pierwsze, wakacyjne wyprzedaże. W perfumeriach Sephora (zarówno online jak i stacjonarnie) znajdziesz całe mnóstwo kosmetyków do makijażu i pielęgnacji w cenach niższych o 70%!

Wyprzedaż w Sephorze do -70% lato 2020

Przecenione są niemal wszystkie kategorie kosmetyków do makijażu: podkłady, rozświetlacze, palety cieni do powiek, szminki i błyszczyki, korektory oraz niektóre produkty do pielęgnacji twarzy - głównie serum i kremy.

W atrakcyjnych cenach można również perfumy i kupić zestawy podróżne, składające się z kilku miniaturek - idealne do wakacyjnej walizki.

Udział w akcji biorą wszystkie dobrze znane marki: Anastasia Beverly Hills, Fenty Beauty, Huda Beauty, Too Faced, Benefit, NARS, Farsali, Urban Decay, Erborian, Origins, Estee Lauder, Lancome, Dior, Biotherm, Clinique i wiele wiele innych.

fot. Materiały prasowe

Co warto kupić - makijaż:

paleta cieni do powiek Born to Run Anastasia Beverly Hills przeceniona z 255 zł na 127,50 zł,

paleta cieni do powiek Naked Heat Petite Urban Decay przeceniona z 155 zł na 75 zł,

olejek do ust Orgasm NARS przeceniony z 129 zł na 64,50 zł,

rozświetlacz w galaretce Jelly Beam Farsali przeceniony z 175 zł na 119 zł,

paleta Shake Your Palm Too Faced przeceniona z 115 zł na 57,50 zł.

Co warto kupić - pielęgnacja

maseczka z bambusem Erborian przeceniona z 199 zł na 107,50 zł,

serum do twarzy Original Skin Origins przecenione z 159 zł na 87,50 zł,

rewitalizujący krem pod oczy Lotus Eye Gel Fresh przeceniony z 249 zł na 149 zł,

serum wzmacniające Skin Oxygen Biotherm przecenione z 235 zł na 165 zł,

tonizujący olejek do ciała Clinique przeceniony z 235 zł na 140 zł.

Co warto kupić - perfumy

woda perfumowana L'Atelier Gaiac Givenchy przeceniona z 879 zł na 615 zł za 100 ml,

woda toaletowa L'Eau Rosee Miu Miu przeceniona z 229 zł na 159 zł za 30 ml,

woda perfumowana Secret N IV Rituel D'Orient Eisenberg przeceniona z 469 zł na 249 zł za 30 ml,

woda perfumowana The Scent Intense Boss przeceniona z 289 zł na 202 zł za 30 ml,

woda perfumowana CK Obsessed przeceniona z 319 zł na 207 zł za 50 ml.

Przypominamy, że w internetowej perfumerii Sephora obowiązuje darmowa dostawa powyżej 49 złotych i możliwość wyboru 3 darmowych próbek.

