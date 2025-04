Paleta Charming Mocha marki Eveline porównywana jest z kultową paletą Heat od Urban Decay - obie zawierają 12 cieni w podobnej, uniwersalnej kolorystyce, którymi da się stworzyć zarówno delikatny dzienny makijaż, jak i seksowne, wieczorowe smoky eyes.

Paleta cieni do powiek Charming Mocha od Eveline w Rossmannie

To jedna z tych palet, którą zaliczyć można do tych najbardziej uniwersalnych. Zawiera 12 cieni utrzymanych w ciepłych kolorach beżów, rudości i brązów, których nazwy inspirowane są nazwami różnych rodzajów kawy.

7 z nich to cienie matowe (Latte, Cappuccino, Mocha, Frappe, Irish Coffee, Espresso, Doppio), 4 to cienie perłowe (Machiato, Arabica, Iced Coffee, Americano), a jeden z nich - najjaśniejszy - to cień satynowy (Flat White).

Cienie są doskonale napigmentowane, świetnie się blendują i są trwałe - w połączeniu z bazą są w stanie wytrzymać cały dzień. Paleta zamknięta jest w metalowym pudełku z lusterkiem, do której dołączony jest miękki, dwustronny pędzelek.

Makijaż wykonany paletą Charming Mocha świetnie sprawdzi się u kobiet o ciepłej, brzoskwiniowej karnacji (będzie z nią doskonale harmonizować) i zielonych lub niebieskich oczach (podkreśli kolor tęczówki).

Paleta cieni do powiek Eveline

Paleta w regularnej cenie kosztuje 49,99 złotych. Teraz kupisz ją za 32,99 złotych w drogeriach Rossmann. Promocja trwa do 15 marca 2020 r.

