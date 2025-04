Pachną trwale i dyskretnie jak perfumy, a są od nich znacznie tańsze. Mają też tę przewagę, że pielęgnują skórę. Wypróbuj pachnące kosmetyki do ciała!

Rześki poranek

Żele pod prysznic

Rankiem z trudem się budzisz? Orzeźwiający prysznic postawi cię na nogi. Do mycia ciała użyj cytrusowego żelu, mydła w płynie lub pianki. Ich zapach niesie ożywczą świeżość, działa pobudzająco, jak duża dawka witaminy C - dzięki zawartości olejków eterycznych z cytryny, grejpfruta, pomarańczy, mandarynki, bergamotki. Nuta cytrusowa nadaje zapachowi lekkość, przejrzystość, czystość. Przez 5 minut spłukuj ciało raz ciepłym, raz chłodnym strumieniem wody.

Rada. Jeśli nie masz orzeźwiającego żelu, umyj się zwykłym, a na koniec spłucz ciało chłodnym naparem z mięty. Pozostawi świeżą woń.

- Pianka Palmolive Aromatherapy Energy (11 zł)

Dyskretny zapach przez wiele godzin

Balsamy do ciała

Jeśli nie przepadasz za intensywnym aromatem perfum, balsam do ciała o dyskretnej woni będzie twoim ulubionym kosmetykiem. Śpiochom polecamy balsamy i mleczka orzeźwiające. Dla tych, którzy nie lubią zimy, odpowiednie będą aromaty kwiatowe. Woń świeżych kwiatów uspokaja, otula i ociepla, bo przypomina zapach lata. Wybieraj balsamy do ciała z jaśminem, różą, konwalią, mimozą, ylang ylang, goździkiem, fiołkiem. Skóra będzie pachnieć przez ok. 8 godzin.

Rada. Perfumowany balsam możesz zrobić sama. Do niewielkiej ilości bezwonnego balsamu dodaj 2 krople olejku różanego i wetrzyj w skórę całego ciała.

- Balsam do ciała o konsystencji kremu, pachnący lawendą - Avon (22,90 zł)

Zamiast intensywnych perfum

Wody do ciała

Zapachową wodę do ciała można stosować wielokrotnie w ciągu dnia, bo jej aromat nie jest tak trwały, jak perfum

(nie zawiera alkoholu).

Spryskuj nią twarz, szyję, włosy, dłonie. Takie wody pachną najczęściej morską bryzą, odświeżającymi cytrusami

lub też innymi owocami, których aromat poprawia nastrój, budzi chęć do życia i zarazem uspokaja.

Rada. Tonik do ciała zrobisz z lawendy. Garść suszonych płatków zalej 0,5 l octu owocowego i odstaw na 2 tygodnie. Potem przefiltruj płyn, rozcieńcz 100 g wody destylowanej i dodaj łyżeczkę olejku lawendowego.

- Woda do ciała Aroma Flos - Flos-Lek (23 zł)

Dobry humor dodaje urody

Niektóre firmy dodają do swych produktów substancje typu „love chemicals”, które pobudzają wydzielanie endorfin, dających poczucie szczęścia i relaksu. Żele, balsamy i płyny do kąpieli o zapachu egzotycznego cynamonu, orzeźwiających grejpfrutów czy malin doskonale wpływają na samopoczucie. A wiadomo, nic tak nie poprawia urody, jak dobry humor. Taki kosmetyk użyty rano wprawi cię w pogodny nastrój na wiele godzin.

- Krem nawilżająco-stymulujący, AA Plus Hydra Rich - Oceanic, 57 zł

Ochrona od rana do wieczora

Dezodoranty

Ich składniki zapachowe komponowane są często z taką samą starannością jak perfumy. Są więc dezodoranty oparte na nutach zielonych i orzeźwiających. Są ciepłe kompozycje kwiatowe. W jeszcze innych znajdziesz akcenty wytrawne, oparte na nutach ziołowych i drzewnych. Najtrwalsze (nawet do 24 godzin) są antyperspiranty, które oprócz tego, że pachną, dodatkowo hamują wydzielanie potu.

Rada. Wymieszaj zwykły talk z potpourri - aromatyczną mieszanką suszonych kwiatów i ziół. Po dwóch tygodniach przesiej przez sito. Otrzymasz perfumowany puder, który absorbuje pot i ładnie pachnie.

- Dezodorant - Bio Cosmetic Sweden (4,80 zł)

Jak utrwalić miłą woń

Najlepiej używać kosmetyków do ciała o tej samej nucie zapachowej. Myjąc się pod prysznicem wonnym żelem, a potem spryskując dezodorantem i nacierając balsamem, nasycasz skórę jednorodnym zapachem, który będzie utrzymywał się wokół ciebie do wieczora.

Relaks przed snem

Płyny do kąpieli

Przygotuj aromatyczną kąpiel, która pomoże ci pozbyć się niespokojnych myśli. Obok czystych olejków eterycznych w sklepach znajdziesz płyny do kąpieli z ich dodatkiem. Do wanny z wodą dodaj 10 kropli czystego olejku lub wlej tyle wonnego płynu, ile mieści się w nakrętce.

Rada. Aromatyczny olejek zrobisz z róży, lawendy lub fiołków. 20 g suszonych płatków zalej 200 g oliwy, odstaw na 2 tygodnie w ciemne miejsce, potem odsącz olej na sicie.

- Aromatyczny olejek do kąpieli Magic SPA - Farmona (25 zł)