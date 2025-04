Owocowe żele pod prysznic

Żele pod prysznic kochamy za delikatne oczyszczenie skóry, nadawanie jej miękkości i gładkości, poprawę nawilżenia... można by tak wymieniać w nieskończoność. Ale przede wszystkich, o czym musimy się przyznać same przed sobą, za zapach! To on jest decydujący przy zakupie tego kosmetyku. Jaka nuta zapachowa będzie najlepsza na sezon wiosenno-letni? My proponujemy otulić się zapachem swojego ulubionego owocu. Specjalnie dla was zebrałyśmy żele pachnące: truskawką, cytryną, limonką, brzoskwinią, wiśnią, pomarańczą, grejpfrutem, żurawiną, jagodą oraz maliną. Który zapach wybieracie?

