Kosmetyki naturalne

Coraz częściej to na co zwracamy uwagę, to nie opakowanie, ale skład INCI. Trudne długie nazwy wypisane w liście składników zniechęcają do kupna coraz większą liczbę klientów. Proste, krótkie składy stały się synonimem naturalności kosmetyków. Jednak żeby mieć pewność, że mamy do czynienia z kosmetykiem naturalnym warto poszukać na etykiecie informacji o certyfikatach, np. ECOCERT (min. 95% składników pochodzenia naturalnego) czy NaTrue.

Do kosmetyków naturalnych zaliczymy również wszelkiego rodzaju oleje do olejowania włosów i ciała. Poza znanym już dobrze olejem arganowym, który kupisz na Allegro, w kategorii Uroda, coraz częściej korzystamy z oleju z czarnuszki, oleju z pestek malin czy awokado. Każdy z nich ma swoje unikalne właściwości, które zbawiennie wpłyną na konkretny rodzaj skóry.

Nie zapominajmy o renesansie szczotkowania ciała na sucho przy użyciu szczotek z naturalnego włosia i drewna od Lullalove. Szczotki te kupisz w oficjalnym sklepie Allegro. Codziennie rano polecamy masaż od stóp w stronę serca, nigdy na odwrót! Tak rozpoczęta codzienna toaleta poprawi ukrwienie i pobudzi limfę. Od razu poczujesz różnicę!



Kosmetyki wegańskie

Spadające spożycie mięsa, odejście od naturalnych futer to zjawiska wynikające z większej świadomości społecznej ochrony zwierząt. Nic dziwnego, że coraz częściej sięgamy po kosmetyki wegańskie, w których nie znajdziemy produktów pochodzenia zwierzęcego. By mieć pewność, że mamy do czynienia z kosmetykiem wegańskim, warto sprawdzić, czy produkt znajduje się na liście VegeSpot lub czy posiada certyfikat Vegan Society. Dostępność kosmetyków wegańskich jest coraz większa, również na platformach zakupowych takich jak Allegro w strefie Marek Allegro, np. kosmetyki do włosów ONLYBIO.

Polskie kosmetyki

Polskie marki kosmetyczne rosną w siłę, a w ich DNA wpisana jest jakość i historia. Miejsce produkcji stało się jednym z istotnych czynników wpływających na nasze kosmetyczki. Takie marki jak Bielenda, Dermedic czy Eveline coraz częściej wybierane są przez Polki na Allegro Beauty w swoich oficjalnych sklepach, a mniejszy ślad węglowy powodowany przez krótki transport jest kolejnym argumentem, dlaczego warto je wybierać. Kupując lokalnie, myślisz globalnie!

Bez opakowania

Mydło w kostce znamy wszyscy, jednak szampony do włosów w kostce zagościły w naszych łazienkach relatywnie niedawno. Teraz dołączają do nich kolejne produkty, którym plastikowe opakowanie nie jest niezbędne: odżywki do włosów, peelingi czy balsamy. Szeroka oferta marki 4szpaki jest dostępna jest na Allegro Beauty w ich oficjalnym sklepie, a większe zakupy zmniejszą ślad węglowy dostawy produktów prosto do Twojego domu. Plusem jest nie tylko ich technologia produkcji bez wody, co powoduje większą wydajność produktu, ale również fakt, że produkt w kostce nie zalicza się do płynów i można je wnieść na pokład samolotu bez ograniczeń! Produkty w kostce są idealnym kompanem szybkich wypadów za miasto!

Wielorazowość

W świecie, w którym produkujemy tony śmieci, nawet najmniejsze codzienne wybory mają wpływ na stan naszej planety. Dlatego warto zastanowić się nad zastąpieniem jednorazowych, plastikowych produktów tymi trwalszymi. Z kosmetyczki dziadka możemy pożyczyć wielorazową metalową maszynkę do golenia (oczywiście po wcześniejszej dezynfekcji!) lub zaopatrzyć się w swoją, np. zamawiając na Allegro tę wielorazową maszynkę w modnym, czarnym kolorze. Jednorazowe płatki kosmetyczne możemy zastąpić wielorazowymi, np. tymi od polskiej marki Glov, która podbiła świat swoimi rękawicami do makijażu lub zamówić na Allegro razem z kostkami od marki 4szpaki.

Nadążanie za trendami pielęgnacyjnymi nie jest trudne, kiedy w zakładce Allegro Beauty dostępne są najnowsze kosmetyki w supercenach.

