& Other Stories to siostrzana marka koncernu, do którego należy H&M i COS. O tym, że marka ma otworzyć swój pierwszy sklep w Polsce, mówiło się od dawna. Ale dopiero teraz znamy dokładną datę i miejsce. Pierwszy sklep & Other Stories powstanie w Galerii Mokotów w Warszawie pod koniec roku 2016. Ale nie martwcie się, nie tylko warszawianki będą mogły zrobić zakupy - rusza również sklep online!

Pierwszy polski salon będzie mieścić się na 1. piętrze i jego powierzchnia zajmie 700 m2. W asortymencie marki znajdziecie ubrania, buty, torebki, akcesoria i ogromną linię kosmetyków - zarówno tych do makijażu jak i pielęgnacji. Wybrałyśmy 11 najciekawszych produktów, które kupimy w pierwszej kolejności!

1 z 10 Szminka Other Stories, cena ok. 65 zł

2 z 10 Balsam do ust Other Stories, cena ok. 40 zł

3 z 10 Kredka do oczu Other Stories, cena ok. 40 zł

4 z 10 Peeling figowy do ciała Other Stories, cena ok. 60 zł

5 z 10 Olejek z drobinkami do ciała Other Stories, cena ok. 90 zł

6 z 10 Lakier do ust Other Stories, cena ok. 60 zł

7 z 10 Podkład do twarzy Other Stories, cena ok. 95 zł

8 z 10 Mgiełka do ciała o zapachu werbeny Other Stories, cena ok. 50 zł

9 z 10 Rozświetlacz do twarzy Other Stories, cena ok. 80 zł