Olejki do włosów ożywią fryzurę, wzmocnią włókno włosa, nadadzą pożądany połysk. Poznajcie preparaty, które pomogą wzmocnią wasze włosy.

Choć na co dzień staramy się wzmocnić nasze pasma "od wewnątrz", połykając różnego rodzaju suplementy diety czy witaminy, każdego dnia znajdujemy na szczotce coraz więcej włosów. Nawet wtedy, gdy stosujemy szampony czy odżywki z górnej półki, sytuacja nie ulega poprawie, a często myte włosy mają osłabioną strukturę i przypominają... stóg siana. Wtedy na ratunek mogą nam przyjść kosmetyki do zadań specjalnych: profesjonalne olejki fryzjerskie!

Bogactwo składników

Czym olejki różnią się od starych, dobrych odżywek? Przede wszystkim te nowoczesne produkty są prawdziwą skarbnicą naturalnych substancji o dobroczynnym działaniu. W zależności od rodzaju i działania, są przeznaczone do każdego rodzaju włosów lub do pasm osłabionych, czy zniszczonych, a także nadmiernie przetłuszczających się, lub na odwrót - przesuszonych. Warto więc dostosować kosmetyk do swoich potrzeb. Jak znaleźć preparat dla siebie? Przede wszystkim musimy wiedzieć, że o pielęgnacyjnych właściwościach tych kosmetyków decyduje zawartość olejków. To one sprawiają, że preparat, po który sięgamy, to prawdziwa "bomba witaminowa", w której znajdziemy dobroczynne witaminy A, E, D i glicerydy oraz polisacharydy, które wzmacniają strukturę włosa.

Olejek z awokado

Jednym z najchętniej używanych przez producenta kosmetyków składnikiem jest olejek z awokado. Zawiera on wiele kwasów tłuszczowych, które ekspresowo nawilżają włókno włosa.Olej awokado jest bardzo cenionym olejem ze względu na bogactwo witamin (A, B, E, H, K, PP, F), nienasyconych kwasów tłuszczowych, aminokwasów i protein.

Olejek ze słodkich migdałów

Ma bursztynowy kolor oraz lekki charakterystyczny zapach. Zawiera on kwas oleinowy, linolowy oraz witaminy: A, B1, B2, B6, D i E.

Olejek z ogórecznika

Dla pań, które skończyły 40. lat idealne będą preparaty zawierające olejek z ogórecznika. Ta substancja to idealna broń w walce z wolnymi rodnikami, które niszczą i osłabiają włókna kolagenowe, jeden z ważniejszych budulców włosa.

Olejek z mango

Olejek zawierający wyciąg z mango skutecznie regeneruje i odżywia suche i zniszczone pasma, nie przetłuszczając i obciążając ich.

Jak stosować olejki do włosów?

Już nie potrzebujesz kilku odżywek, mgiełek do włosów, czy maski, które zajmują wiele miejsca w łazience. Wystarczy, że masz pod ręką olejek, działanie preparatu jest bowiem uzależnione od sposobu jego nakładania! Jeśli rozprowadzisz swój ulubiony olejek na wilgotne pasma, tuż po umyciu, zadziała on jak odżywka bez spłukiwania. Z powodzeniem możesz jednak sięgnąć także po preparat wtedy, gdy twoje włosy są suche. W takim wypadku olejek sprawdzi się jak nabłyszczacz czy odżywcza mgiełka do włosów, która dostarczy codziennej porcji witamin. Twój problem to zniszczone i puszące się końcówki włosów? Spokojnie, regularnie stosuj olejek, a przekonasz się, że można ujarzmić i odżywić nawet najbardziej "sianowate" włosy!

Olejek doskonale sprawdzi się przed wielkim wyjściem, gdy trzeba na nowo ułożyć fryzurę lub poprawić jej kształt. Gdy spryskamy pasma, będą one wilgotne, a przez to bardziej podatne na układanie, a poza tym, następnego dnia nie okaże się, że nasze włosy są zniszczone na skutek stosowania prostownicy, lokówki czy suszarki. Jak więc widać, wielozadaniowość olejków to ich wielki plus!

Olejek do włosów... nie tylko do włosów!

Choć może się to wydawać nieprawdopodobne, niektóre olejki mają działanie uniwersalne! Okazuje się bowiem, że kosmetyki nadają się nie tylko do wzmocnienia i odżywienia fryzury, ale też... skóry twarzy i ciała! Tak jest w wypadku kosmetyków zawierających nienasycone kwasy tłuszczowe, które znakomicie wchłaniają się przez skórę. Przy pomocy jednego preparatu możemy z powodzeniem pielęgnować nasze włosy i ciało!

Olejki do włosów kupimy u fryzjera i właściwie w każdej drogerii. Ich cena może wydawać się niektórym paniom zbyt wygórowana (od 29 do 300 zł). Jeśli jednak uwzględnimy szeroki charakter ich zastosowania, zyskamy pewność, że to kosmetyk, który powinien znaleźć się absolutnie w każdej łazience!

