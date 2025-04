Instagram to kopalnia wiedzy i inspiracji. Przynajmniej, jeśli chodzi o kosmetyczne nowości i urodowe triki. Jeśli bacznie śledzicie kanały internetowych specjalistek od makijażu, na pewno zwróciłyście uwagę, że niemal każda z nich przed nałożeniem podkładu najpierw skrapla skórę olejkiem. Ten trik zmienia konsystencję fluidu, dzięki czemu staje się bardziej jedwabisty i łatwiejszy w aplikacji. Co więcej, nie wchodzi w zmarszczki i nadaje efekt niesamowitego rozświetlenia.

Reklama

Uwielbiasz maseczki w płachcie? Przy ich aplikacji popełniasz jeden błąd!

Żeby było jasne, największe znaczenie ma to, jaki olejek nakładasz. Nie może to być pierwszy lepszy produkt. Instagram oszalał na punkcie marki Farsali. Nigdy o niej nie słyszałyście? A kojarzycie blogerkę Farah Dhukai? Hitowy olejek stworzył... jej mąż - Sala Ali.

Olejki Farsali dostępne są w trzech wariantach - dla skóry skłonnej do trądziku, nawilżające ze złotymi drobinkami i antyoksydacyjny o perłowo-różowym połysku. Olejki nie tylko pięknie rozświetlają skórą, ale także są bogate w witaminy C, E i A. Makijaż i pielęgnacja w jednym - czego chcieć więcej? Produkty kosztują od 200 do 300 złotych za 30 ml. Oprócz tego marka w swojej ofercie posiada serum do rzęs i żel oczyszczający.

Efekt "jednorożca" w makijażu podbija urodowy świat!

Reklama

Składy? Bardzo przyzwoite. Nie znajdziecie w nich niczego komedogennego (zapychającego) więc może ich używać każda z nas. Marka Farsali zapowiedziała na listopad kolejną premierę. Tym razem na półki trafi jedyny w swoim rodzaju rozświetlacz, który nadaje skórze efekt „tafli wody"! Nie możemy się doczekać!