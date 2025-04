Olejek rycynowy otrzymywany jest z nasion rącznika pospolitego przez wyciskanie oleju na zimno i wygotowywanie z wodą.

Jeśli do tej pory kojarzyłaś go wyłącznie z medycznymi właściwościami, czas to zmienić. Olejek rycynowy to hit pielęgnacji!

Olejek rycynowy - zastosowanie

Wykazuje właściwości przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Ma dobry wpływ na włosy, rzęsy i brwi. Możesz nakładać go na skórę twarzy (jest niekomedogenny), wcierać w paznokcie i miejscowo w obszary skóry, które chcesz mocno nawilżyć (przesuszone przez ogrzewanie czy klimatyzację).

Stosownie olejku rycynowego szybko przynosi efekty - już po miesiącu regularnego używania zobaczysz różnicę.

Olejek rycynowy jest pozyskiwany z nasion rącznika poprzez wytłaczanie oleju na zimno oraz poddawanie go działaniu wysokiej temperatury i wygotowywanie. Dzięki temu procesowi śmiertelnie trująca rycyna zawarta w nasionach ulega rozkładowi. Olej rycynowy ma gęstą, lepką konsystencję, kolor od bezbarwnego do słomkowożółtego. Ma szerokie zastosowanie w farmakologii i kosmetyce.

Jak używać olejku rycynowego?

Olejek rycynowy ma bardzo wiele zastosowań. Możesz go nakładać na włosy, rzęsy, dłonie i twarz. Dowiedz się, jak go używać, aby mieć najlepsze rezultaty.

Olejek rycynowy na brwi i rzęsy

Regularne używanie olejku rycynowego, sprawia, że brwi i rzęsy są bardziej odporne na stosowanie codziennych środków upiększających, nie wypadają, są gęstsze i nie łamią się. W niektórych przypadkach po użyciu olejku rycynowego zauważono, że włoski stały się ciemniejsze.

Ta „babcina metoda” sprawdza się już od lat. Ale żeby przyniosła oczekiwane efekty i poprawę kondycji brwi i rzęs, olejek rycynowy musisz nakładać co wieczór, najlepiej przez kilka tygodni. Do tego zabiegu wystarczy dobrze umyta szczoteczka po starym tuszu lub pędzelek od starego eyelinera.

Olejek rycynowy na włosy

Olejek rycynowy na włosy znacznie poprawia ich kondycję. Nie tylko wzmacnia cebulki i zmniejsza wypadanie kosmyków, ale także przyspiesza ich wzrost. W zależności od problemu, olejek stosowany jest bardzo różnorodnie. Jeśli tylko końcówki włosów są zniszczone, wskazane jest codzienne smarowanie ich olejkiem rycynowym na noc.

Olejek rycynowy może być również stosowany w formie maski. Domowa maseczka z olejem rycynowym składa się z kilku łyżek oleju, 2 żółtkek jaja kurzego i 1 łyżką oliwy z oliwek. Taką miksturę nakładaj na włosy i przykryj je foliowym czepkiem. Okład trzymaj na włosach przez całą noc, a rano umyj głowę.

A może problemem jest brak błyszczących włosów, ich matowy wygląd oraz łamliwość? Wtedy odrobinę olejku rycynowego dodaj do szamponu lub ulubionej odżywki.

Olejek rycynowy do paznokci i skóry dłoni

Działa kojąco i regenerująco na skórę dłoni, a do tego wzmacnia paznokcie. Dłonie możesz smarować na noc olejkiem i nałożyć bawełniane rękawiczki lub wykonać kąpiel dłoni w lekko podgrzanym olejku.

Masz problem z rozdwajającymi się paznokciami albo nierówną płytką? Olejek rycynowy w mig się z nimi upora. Warto stosować go codziennie wieczorem wcierając dokładnie zarówno w paznokieć jak i skórki. Po miesiącu systematycznego olejowania paznokci zauważysz pierwsze efekty.

Olejek rycynowy przyspiesza gojenie podrażnień skóry

Ma działanie łagodzące, natłuszczające i ochronne. Przyczynia się do zatrzymywania w skórze wilgotności i łagodzi wiele podrażnień. Przyspiesza tym samym gojenie. Olejek rycynowy może być stosowany bezpośrednio na skórę w formie okładów, ale jest także składnikiem wielu gotowych maści aptecznych.

Olejek rycynowy pomaga w walce z trądzikiem

Olejek rycynowy wybawi cię z opresji z powodu niechcianych niedoskonałości, które jak wiadomo, pojawiają się najczęściej w najmniej oczekiwanym momencie. Smaruj nim punktowo drobne krostki - olejek rycynowy je wysuszy i po kilku dniach nie będzie po nich śladu.

Składnikiem aktywnym oleju rycynowego jest kwas rycynolowy, który wykazuje doskonałe właściwości przeciwbakteryjne. Może działać jako naturalny środek dezynfekujący - jeśli masz skórę trądzikową powinnaś zaprzyjaźnić się z nim na dłużej. Olejek rycynowy to również jeden ze składowych metody OCM, czyli olejowego oczyszczania twarzy.

Jakie skutki uboczne ma stosowanie olejku rycynowego?

Olej rycynowy, jak każdy naturalny środek leczniczy może wywołać alergię i nie być przyswojony przez organizm. Dlatego przy zastosowaniu pielęgnacyjnym zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności.

Olejek rycynowy - cena

Olejek rycynowy jest bardzo tani. Możesz kupić go w aptece, sklepie z ziołami lub przez internet za około 5 złotych. Buteleczka o pojemności 30 ml wystarczy ci na ok. 6 miesięcy codziennego używania jako odżywki do rzęs i na 3 miesiące jako odżywka do włosów.

