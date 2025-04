Olejek lawendowy pozyskiwany jest w procesie destylacji kwiatów lawendy wąsko i szerokolistnej, która pierwotnie rosła w regionie Morza Śródziemnego, a teraz jej uprawy spotkać można w Europie, Ameryce Północnej czy w Australii.

W składzie olejku lawendowego znajdują się m.in. octan linalolu, linalol, ocymeny, garbniki, kumaryny, flawonoidy i fitosterole.

Olejek lawendowy jest jednym z niewielu olejków eterycznych, który można stosować bezpośrednio na skórę. Wykazuje działanie antybakteryjne i przeciwzapalne, dlatego polecany jest przede wszystkim do pielęgnacji cery trądzikowej, tłustej i mieszanej.

Poza tym, olejek lawendowy działa oczyszczająco na skórę głowy. Stymuluje cebulki do wzrostu oraz hamuje wypadanie włosów. Co ciekawe, zmniejsza też wypłukiwanie się barwnika z włosów farbowanych.

Działa antybakteryjnie i przeciwgrzybicznie,

łagodzi podrażnienia skóry i stany zapalne,

przyśpiesza regenerację tkanek,

reguluje wydzielanie sebum i nadmierne pocenie,

działa odprężająco i kojąco,

oczyszcza skórę głowy,

pobudza włosy do wzrostu.

Olejek lawendowy może być stosowany w pielęgnacji skóry twarzy, ciała i włosów. Uwaga! Nie powinny stosować go kobiety w ciąży ani karmiące. Przed pierwszym użyciem warto wykonać próbę uczuleniową, bo olejek może podrażniać i wywoływać zaczerwienienia.

Olejek lawendowy na twarz

Możesz dodać kilka kropel olejku lawendowego do kremu na do twarzy - na dzień lub na noc.

Sprawdzi się również do mycia twarzy np. metodą OCM, czyli olejowym oczyszczaniu skóry. Możesz go także nakładać punktowo na niedoskonałości - wypryski, krostki i pryszcze.

Olejek lawendowy na ciało

Wymieszaj kilka kropel olejku lawendowego do innego oleju np. jojoba albo arganowego i dodaj do kąpieli. Skóra będzie nawilżona, a ty zrelaksowana. Możesz stosować go również do masażu ciała.

Olejek lawendowy na włosy

Olejek lawendowy, dzięki swoim właściwościom oczyszczającym, sprawdzi się jako dodatek do szamponu do włosów - oczyści skórę głowy nie powodując podrażnień. Jeśli chcesz wykorzystać jego właściwości regenerujące i odżywiające, dodaj go do swojej odżywki lub maski do włosów.

Jeśli farbujesz włosy, szczególnie na ciemne lub rude odcienie, raz na 2 tygodnie stosuj płukankę z olejku lawendowego - zachowasz błyszczący kolor na dłużej.

fot. Olejek lawendowy/Adobe Stock

Olejek lawendowy możesz przygotować samodzielnie w domu. Kilka gałązek ususzonej lawendy przełóż do słoika. W rondelku podgrzej olej bazowy (oliwę z oliwek, olej jojoba, olej migdałowy lub słonecznikowy) i wlej do słoika z lawendą.

Słoik odstaw w ciemne, suche miejsce na około 30 dni. Odcedź kwiaty przez sitko wyłożone gazą i przelej olej do ciemnej butelki.

Olejek lawendowy kosztuje około 20 złotych za 10 ml opakowanie. Kupisz go w aptekach, drogeriach i sklepach internetowych.

