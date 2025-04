Olej z pestek malin ma złoty kolor i neutralny zapach. To jeden z najcenniejszych produktów na rynku kosmetycznym. Jego skład naprawdę robi wrażenie - zawiera aż 80% kwasów tłuszczowych omega-6 i omega-3, które chronią skórę przed nadmierną utratą wody. Jakie jeszcze zalety ma olejek z pestek malin?

Właściwości olejku z pestek malin

Najważniejszą cechą olejku jest to, że odżywia i regeneruje skórę. Oprócz tego, to bardzo silny antyoksydant, dzięki obecności witaminy E, której działanie wsparte jest dodatkowo karotenoidami oraz flawonoidami. To jeden z najlepszych olejków o działaniu przeciwstarzeniowym.

chroni skórę przed nadmierną utratą wody,

wzmacnia naturalną barierę lipidową skóry,

neutralizuje wolne rodniki,

reguluje poziom sebum,

zapobiega powstawaniu zaskórników,

łagodzi podrażnienia i stany zapalne,

wyrównuje koloryt skóry i rozjaśnia przebarwienia,

wygładza i uelastycznia skórę,

ma działanie rozświetlające.

Dla kogo jest przeznaczony?

Olej z pestek malin nadaje się dla każdego typu cery. Sucha i wrażliwa skóra będzie mu wdzięczna za ochronę przed nadmierną utratą wody i wzmocnienie bariery lipidowej.

Skórze tłustej i mieszanej pomoże regulować poziom sebum i złagodzi ewentualne stany zapalne. Cera dojrzała i wrażliwa dzięki obecności silnych antyoksydantów odzyska blask i zdrowy kolor.

Zastosowanie olejku z pestek malin

Jak każdy olejek, ma szereg zastosowań. Pamiętaj, że najwartościowszy to ten nierafinowany i tłoczony na zimno.

Na twarz

Najlepiej stosować go samodzielnie - po dokładnym oczyszczaniu twarzy, wmasuj go (zamiast kremu) w całą twarz. Aby olejek miał szansę zadziałać, spryskaj twarz hydrolatem.

Olejek dobrze radzi sobie nawet z wrażliwą skórą pod oczami - śmiało możesz używać go zamiast kremu.

Na włosy

Dodaj kilka kropel do odżywki lub maski i nałóż na całe włosy.

Możesz stosować go samodzielnie na same końcówki włosów.

Na ciało

Olej nie należy do najtańszych, więc nakładanie go na całe ciało grozi bankructwem. Wystarczy, że dodasz kilka kropel do ulubionego balsamu do ciała.

Dobrze sprawdzi się jako odżywka do ust.

Olej z pestek malin jako filtr słoneczny?

Faktycznie, olej z pestek malin neutralizuje działanie promieniowania UVB, co zostało udowodnione przez naukowców, ale z pewnością nie może to być główna ochrona przed słońcem przede wszystkim dlatego, że chroni jedynie przed promieniowaniem UVB.

Co więcej, wartość ochronna olejku z pestek malin jest jedynie szacunkowa - waha się między 28 a 50 SPF. Faktor uzależniony jest m.in. od miejsca zbioru i odmiany owoców. Olej z pestek malin nie może być żadnym zamiennikiem filtrów przeciwsłonecznych.

