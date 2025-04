Olej konopny używany w kosmetyce wytwarzany jest z konopi siewnych (Cannabic sativa L), która w przeciwieństwie do konopi indyjskiej, nie posiada działania psychoaktywnego.

Olej konopny jest produktem hipoalergicznym, więc z powodzeniem mogą go stosować osoby ze skłonnością do podrażnień i alergii, z łuszczycą czy egzemą. Sprawdza się również w pielęgnacji delikatnej skóry dziecka.

Najcenniejszy jest ten tłoczony na zimno i nierafinowany. Olej ma żółto-zielony kolor i delikatnie ziołowy zapach. Znajdziesz go głównie w balsamach do ciała, mydłach, olejkach i kremach do twarzy, kremach do rąk oraz szamponach i odżywkach do włosów.

Olej konopny - właściwości

Olej konopny ceniony jest przede wszystkim za swoje właściwości regenerujące, nawilżające i przeciwzapalne. Składa się w 81% z niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT), szczególnie z kwasu linolowego z grupy kwasów tłuszczowych omega-6 i kwasu linolenowego z grupy omega-3. Poza tym zawiera cały szereg witamin (A, B1, B2, B3, B6, C, D i E), przeciwutleniaczy, minerałów, fitosteroli i fosfolipidów.

Zalety oleju konopnego:

regeneruje i łagodzi stany zapalne,

przywraca elastyczność, wygładza i zmiękcza skórę,

zapewnia odpowiedni poziom nawilżenia

działa przeciwzmarszczkowo,

poprawia koloryt skóry i redukuje przebarwienia,

reguluje wydzielanie sebum i pracę gruczołów łojowych,

wspomaga leczenie zmian trądzikowych,

stymuluje wzrost włosów.

Olej konopny - zastosowanie

Sprawdza się w pielęgnacji zarówno skóry suchej (nawilża), tłustej (reguluje wydzielanie sebum), wrażliwej (natłuszcza) oraz dojrzałej (zapobiega tworzeniu się zmarszczek).

Poza tym działa odżywczo, kojąco i ochronnie na włosy. Redukuje podrażnienia oraz stany zapalne skóry głowy.

Olej konopny na twarz

Jako serum - olej może być stosowany samodzielnie - przed nałożeniem spryskaj twarz hydrolatem (olejek lepiej się wchłonie).

- olej może być stosowany samodzielnie - przed nałożeniem spryskaj twarz hydrolatem (olejek lepiej się wchłonie). Jako dodatek do kremu - dodaj kilka kropli olejku do ulubionego kremu do twarzy.

- dodaj kilka kropli olejku do ulubionego kremu do twarzy. Do demakijażu - doskonale sprawdza się w duecie z olejkiem rycynowym do olejowego oczyszczania twarzy, czyli OCM.

Olej konopny na ciało

Jako balsam do ciała - dodaj kilka kropli do balsamu do ciała, a wzbogacisz jego nawilżające działanie.

- dodaj kilka kropli do balsamu do ciała, a wzbogacisz jego nawilżające działanie. Jako krem do rąk - olej konopny bardzo często spotkać można w kremach do rąk. Dodaj kilka kropli do wybranego kremu i stosuj kilka razy dziennie.

Olej konopny na włosy

Do olejowania włosów - nanieś olej na suche włosy i załóż na głowę foliowy czepek. Zadziała najsilniej jeśli zostawisz go na całą noc.

Olej konopny - cena

Za 10 ml opakowanie 10% olejku zapłacisz około 250 złotych. Do wyboru jest tańsza wersja 4% za około 90 złotych. Olej konopny kupisz w niektórych drogeriach, sklepach zielarskich i aptekach.