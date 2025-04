Olej arganowy – co to jest i czy faktycznie działa cuda?

Olej arganowy staje się coraz popularniejszy. Płynne złoto Maroka, bo tak się go nazywa, dodaje się do różnego rodzaju kosmetyków –od balsamów do ciała po odżywki do włosów, bo podobno sprawia, że włosy stają się lśniące, a skóra gładka i nawilżona. Czy wiesz co to jest tak naprawdę olejek arganowy i czy faktycznie działa cuda?