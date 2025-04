Odżywki w sprayu to wielka wygoda. Są lekkie, poprawiają kondycję włosów, dodają im blasku, ułatwiają pielęgnację. A na dodatek można ich używać na mokre i na suche włosy. Ta druga opcja to świetny sposób, jeśli chcemy w ciągu dnia wygładzić fryzurę.

Warto znaleźć dobrą odżywkę. W naszym teście wzięłyśmy pod lupę 6 odżywek w sprayu. Oceniałyśmy w nich: łatwość aplikacji, zapach i działanie czyli: czy rzeczywiście ułatwiają rozczesywanie i jakie są włosy po ich użyciu.

Jak wypadł nasz test? Koniecznie sprawdź w galerii!

Jak nakładać odżywkę w sprayu?

1. Na mokre włosy

Najlepiej nakładać ją na wilgotne, lekko osuszone ręcznikiem pasma. Równomiernie spryskujemy je preparatem, nie przesadzając z jego ilością (nadmiar może sprawić, że będą przyklapnięte).

Dobrze nałożony kosmetyk nie obciąży włosów, ale ułatwi ich rozczesywanie, pomoże je wymodelować. Dzięki niemu będą bardziej zdyscyplinowane.

2. Na suche włosy

To dobra opcja, gdy w ciągu dnia chcemy trochę wygładzić włosy. Odżywkę aplikujemy oszczędnie, by ich nie zamoczyć, bo trzeba je będzie potem suszyć. Spryskanie włosów odżywką w sprayu to także świetny sposób na letnią regenerację. Po plaży należy im się trochę odżywienia i nikomu nie będzie przeszkadzało, że są lekko wilgotne.

