Odżywka do paznokci to jeden z najważniejszych kosmetyków do pielęgnacji, który wzmacnia, odżywia i nawilża płytkę paznokcia. Produkty tego typu zazwyczaj mają bezbarwny kolor, ale coraz częściej można spotkać odżywki do paznokci, które mają cielisty lub pudrowo różowy kolor. W ten sposób można zadbać o kondycję paznokci, a przy okazji mieć nienaganny manicure.

Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat najlepszych odżywek do paznokci, to czytajcie dalej.

Odżywki do paznokci - wybierz idealną dla siebie

Najlepsza odżywka do paznokci

Niestety niewiele z nas może się pochwalić mocnymi i pięknymi paznokciami. Na ich stan wpływa codzienna pielęgnacja, ale również dieta i stres. Oczywiście możecie zmienić dietę i wspomagać się suplementami, ale najszybszym sposobem jest zastosowanie odżywki do paznokci.

Tylko jak wybrać tę najlepszą? Dobra odżywka do paznokci powinna zawierać składniki odżywcze. Do najczęściej występujących w tego typu produktach należą wyciągi roślinne, witaminę A, E lub B5, proteiny, magnez, mangan, krzemionkę, żelazo oraz olejki.

Oczywiście ciężko jest jednoznacznie wskazać jedną najlepszą odżywkę do paznokci. Paznokcie każdej osoby potrzebują innych składników odżywczych. W naszej galerii znajdziecie 7 propozycji, które naszym zdaniem są godne uwagi. Już nie raz wybawiły nas z opresji. Pomogły wzmocnić i nawilżyć łamiące się, rozdwajające oraz przesuszone paznokcie.

Te odżywki w mig poprawią wygląd twoich paznokci

Jak stosować odżywkę do paznokci?

Proponujemy zastosować się do zaleceń umieszczonych na opakowaniu produktu, a jeżeli takowych nie znajdziecie to najlepiej nakładać produkt trzy razy w tygodniu przed zastosowaniem tradycyjnego lakieru do paznokci. Wystarczy nałożyć jedną cienką warstwę i zaczekać aż wyschnie.

Jakiś czas temu do sprzedaży trafiła innowacyjna odżywka do paznokci, którą nakłada się na noc niepomalowane paznokcie. Nie jest to tradycyjna odżywka, która zasycha i tworzy na paznokciu błyszczącą wartę. Ten kosmetyk przypomina raczej serum, które błyskawicznie nawilża i wzmacnia paznokcie.

7 kultowych odżywek do paznokci z drogerii

Uważajcie na formaldehyd w odżywkach do paznokci!

Formaldehyd jest nazywany również metanalem lub aldehydem mrówkowym. To trujący, bezbarwny gaz, który drażni skórę i drogi oddechowe, ścina białka strukturalne i enzymatyczne. Dlatego właśnie mogą piec oczy, gdy malujecie paznokcie produktem zawierającym formaldehyd.

Działa rakotwórczo i jest silnym alergenem - powoduje wysypkę, uczulenie na paznokciach, ale czasem na twarzy i szyi, czyli w miejscach, które najczęściej dotyka się palcami.

Pochodne formaldehydu są powszechnie stosowane w kosmetykach, ale w lakierach i odżywkach najczęściej używa się Tosylamide/ Formaldehyde Resin. Jego głównym zadaniem jest konserwowanie produktu i utwardzanie płytki paznokcia. Dopuszczalna ilość formaldehydu w produktach nie powinna przekraczać 2%. Takie stężenie ma m.in. bardzo popularna, ale wywołująca również wiele kontrowersji odżywek 8w1 i SOS do słabych i kruchych paznokci Eveline. Wiele osób właśnie formaldehydowi przypisuje rzekomo wzmacniające działanie produktu.

Odżywki do paznokci zawierające formaldehyd mogą powodować przesuszenie skórek wokół paznokcie, wysypkę, a nawet oddzielenie płytki paznokcia od łożyska. Dlatego lepiej unikać tego typu produktów, bo niewinne stosowanie odżywki do paznokci może wyrządzić więcej szkody niż pożytku.

Produkt miesiąca: odżywka do paznokci Hardener Extra Strong Herome