Nuty zapachowe perfum mogą być kwiatowe, owocowe, orientalne, drzewne. W opisie wybranego zapachu, poszczególne składniki nierzadko brzmią zupełnie niesamowicie. Zanim przejdziemy do wyjaśnienia tych tajemniczych słów, skupmy się na tym, jak dzielimy nuty zapachowe.

Podział nut zapachowych

Nuty zapachowe dzielą się na trzy grupy: nuta głowy (wyczuwalna jako pierwsza), nuta serca (która łączy nutę głowy i nutę bazy) oraz nuta bazy (ostatnia nuta perfum).

Każda z nut zapachowych jest zupełnie inaczej skomponowana i zupełnie inaczej rozwija się w kontakcie ze skórą.

Nuta głowy

To zapach, który czujemy tuż po otwarciu flakonu. To na jej podstawie często wybieramy perfumy - jest zdecydowanie najmocniejsza, ale też najmniej trwała. Utrzymuje na skórze do godziny.

Nuta serca

To wnętrze (środek) zapachu, który charakteryzuje perfumy i bardzo stopniowo uwalnia się tuż po wygaśnięciu nuty głowy.

Pierwsze nuty serca można wyczuć już po 15 minutach od aplikacji perfum. Z czasem nuty stają się bardziej wyraźne, a po godzinie pokazują swoją pełnię możliwości. Po około 2 godzinach wygasają i a wyczuwalne stają się nuty bazy.

Nuta bazy

Rozwija się najpóźniej, jest najmniej intensywna, ale jednocześnie najbardziej trwała. Jej zapach ulatnia się bardzo powoli i może utrzymywać się na skórze nawet do kilkunastu godzin.

Ciekawostka: w procesie tworzenia zapachu to właśnie nutę bazy komponuje się jako pierwszą. To również ona decyduje o trwałości perfum, więc poza nutami zapachowymi znajdziemy w niej rozmaite utrwalacze.

fot. Adobe Stock

Składniki perfum

Czytając opis zapachu, bez większych trudności jesteśmy sobie w stanie wyobrazić jak pachnie jaśmin, róża albo cytrusy. A co jak w składzie pojawia się bardziej enigmatyczny składnik? Ambra? Piżmo?

Ambra

Ambra to woskowata, brunatna substancja zapachowa, która powstaje z wydzieliny przewodu pokarmowego kaszalota. Wyławiana jest z powierzchni wód, ale można znaleźć ją również na plaży.

Ambrę najpierw się suszy, a potem poddaje działaniu alkoholu etylowego. Przez okres od kilku do kilkunastu miesięcy, jej zawiesina jest maszynowo wstrząsana. Następnie uzyskany wywar poddawany jest jeszcze oczyszczaniu i stężeniu. Ambra pachnie ciepło, słodko, drzewnie.

Benzoin

Benzoin, czyli żywica benzoesowa pozyskiwana jest z naciętych pni drzew z rodzaju styrak rosnących w Azji Wschodniej i Indiach. Ma niezwykle intensywny, ciepły, nieco waniliowy zapach. Jest głównym składnikiem kadzideł kościelnych palonych w prawosławnych cerkwiach.

Bergamotka

Bergamota to nic innego jak pomarańcza, która przywędrowała do Europy z Indii i zaczęła być uprawiana we Włoszech (swoją nazwę wzięła od włoskiego miasta Bergamo, gdzie olejek z bergamotki był sprzedawany po raz pierwszy).

Bergamota jest zielonożółta i nieco cierpka w smaku, ma niezwykle orzeźwiający, cytrusowy zapach.

Bób tonka

To nasiona tonkowca wonnego - tropikalnego drzewa z rodziny bobowatych. Kształtem zbliżone są do fasoli (inna nazwa fasola tonka).

Nasiona przez 12 miesięcy suszy się na słońcu, a następnie poddaje maceracji w wysokoprocentowym rumie. Bób tonka ma waniliowo-korzenny zapach.

Galbanum

Żywicę galbanum pozyskuje się z zapaliczek, roślin z rodziny selerowatych. Najpierw odkopuje się ich korzeń, następnie nacina a po około 2 tygodniach, zbiera płynną substancję, która pojawiła się w miejscach nacięć.

Proces destylacji odbywa się przy pomocy pary wodnej. Zapach jest zielony, świeży i nieco cierpki. Niektórzy porównują go do zapachu igieł drzew iglastych, świeżych kwiatów lub strąków zielonego groszku.

Labdanum

Żywica labdanum otrzymywana jest z roślin należących do rodzaju czystek. Ma ciemnobrązowy kolor i balsamiczny zapach.

Początkowo pozyskiwana była przez wyczesywanie z sierści kóz oraz wełny owiec, wypasanych w zaroślach tej rośliny. Później wyczesywano zarośla czystka specjalnymi narzędziami zbierającymi żywicę.

Obecnie ladanum otrzymuje się przez gotowanie gałązek wraz z liśćmi i ekstrakcję rozpuszczalnikiem.

Neroli

Olejek neroli otrzymywany jest w procesie destylacji świeżych kwiatów gorzkiej pomarańczy. To jeden z najczęściej podrabianych olejków zapachowych. Jego nazwa pochodzi od imienia włoskiej księżniczki, która właśnie ten zapach wyjątkowo sobie upodobała.

Oud

Oud to substancja, która powstaje w wyniku zainfekowania drzew agarowych i aloesowych określonymi gatunkami grzybów.

W wyniku walki rośliny z grzybem (trwa co najmniej kilka lat) wnętrze pnia ciemnieje, co jest spowodowane odkładaniem się żywicy - oudu. Zapach jest balsamiczny, drzewny.

Paczula

Paczula to wieloletnia bylina pochodząca z terenów Azji Południowo-Wschodniej. Olejek pozyskiwany jest w procesie destylacji parą wodną z suszonych liści. Przybiera formę gęstej cieczy o brązowym kolorze. Ma dymny, ziemisty zapach.

Paczula jest jednym z najczęściej wykorzystywanych składników perfum. Stosowana jest również jako utrwalacz zapachów.

Piżmo

Piżmo to wydzielina z gruczołów zapachowych piżmowca syberyjskiego. Stosowana jest nie tylko jako substancja zapachowa ale także jako utrwalacz zapachu.

Obecnie naturalne piżma są zastępowane przez syntetyczne wonne związki chemiczne. Pachnie ciężko, słodko, pudrowo.

Różowy pieprz

Znamy pieprz czarny, biały i czerwony, ale czy słyszałaś o różowym? To odmiana pieprzu z jagód drzewa pieprzowego rosnących m.in. w Brazylii i Peru. Pachnie pikantnie i jednocześnie słodko.

Wetiwer

Wetiwer to wysoko rosnąca, tropikalna trawa z Indii. Olejek zapachowy pozyskuje się z jej korzeni, a zieloną część rośliny wykorzystuje np. jako paszę dla zwierząt.

Wetiwer pachnie świeżo a jednocześnie ciepło, kojarzy się również z zapachem dymu i kadzideł. Jest częstym składnikiem perfum szyprowych.

