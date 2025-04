Która z nas nie zna kultowego podkładu Double Wear od Estee Lauder? Nawet jeśli na co dzień używamy lekkich fluidów albo kremów BB, to wiemy, że jeśli zależy nam na maksymalnym, niemal teatralnym kryciu, należy sięgnąć właśnie po niego.

Marka Estee Lauder właśnie wprowadziła nowość, która nie tylko doskonale maskuje niedoskonałości, a jednocześnie rozświetla skórę.

Podkład Futurist Hydra Rescue Estee Lauder w Sephorze

Podkład Futurist Hydra Rescue opiera się na przełomowej formule podkładu kryjącego (za który tak kochamy Double Wear) z rozświetlającym - poprzednik dawał matowe, satynowe wykończenie, teraz możemy liczyć na zdrowy, promienny blask oraz stałe uczucie nawilżenia nawet do 12 godzin.

Poza tym, że podkład doskonale kryje, to także pomaga zwalczyć niedoskonałości oraz koi zaczerwienienia i podrażnienia. Dodatkowo chroni skórę przed zanieczyszczeniami i przeciwutleniaczami. Nie zatyka porów i jest odpowiedni dla wszystkich rodzajów cery. Co więcej, ma specjalną wodoodporną, a jednocześnie lekką formulę, która utrzymuje się przez cały dzień.

Podkład Futurist Hydra Rescue zawiera filtr SPF 45 oraz witaminę E, które skutecznie przeciwdziałają powstawaniu pierwszych oznak starzenia się skóry.

Fluid dostępny jest w 16 kolorach - ta liczba robi wrażenie, chociaż słynny Double Wear ma 2 razy bogatszą gamę kolorystyczną. Najjaśniejszym odcieniem jest Porcelain, następny to Fresco i Nude. Odcienie są bardzo neutralne, choć bliżej im do różowych tonów. Najjaśniejszymi kolorami z żółtymi tonami są Sand i Beige.

Od poprzednika różni się również opakowaniem - Double Wear sprzedawany jest w szklanych słoiczkach, a Futurist Hydra Rescue w plastikowych tubkach.

Podkład kosztuje 189 złotych za 30 ml. Do 27 kwietnia 2020 r. kupisz go o 20% taniej w najnowszej promocji perfumerii Sephora - przy dodawaniu zakupów do koszyka należy wpisać kod: MAKEUPDAY.

Jak używać podkładu Futurist Hydra Rescue Estee Lauder?

Najlepiej jest nakładać go mokrą gąbką do makijażu - wtedy produkt idealnie stopi się ze skórą. Jeśli potrzebujesz maksymalnego krycia, wykorzystaj do tego pędzel do podkładu, a na koniec całość zafiksuj pudrem transparentnym.

