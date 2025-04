Nowości kosmetyczne na wrzesień wyraźnie sygnalizują, że lato dobiega końca. Na sklepowych półkach pojawiają się już jesienne kolekcje do makijażu, balsamy brązujące i kosmetyki do opalania ustępują miejsca produktom intensywnie nawilżającym i regenerującym.

W tym miesiącu mamy kilku faworytów! Podstawę naszej kosmetyczki stanowią produkty do pielęgnacji - uważamy je za najważniejsze i jesteśmy w stanie wydać na nie znacznie więcej niż na produkty do makijażu. Tym razem nasze serce skradł profesjonalny system do pielęgnacji z witaminą C amerykańskiej marki Obagi, który zapobiega pierwszym oznakom starzenia. W jego skład wchodzi żel oczyszczający, tonik przygotowujący skórę do aplikacji kolejnych produktów, serum z witaminą C, złuszczający lotion, krem na noc i krem chroniący przez promieniowanie UVA i UVB.

Do grona naszych ulubieńców dołączył również krem intensywnie nawilżający z 5% kwasem migdałowym marki Dottore - doskonale nawilża i sprawia, że skóra jest idealnie gładka. Na uwagę zasługuj również multifunkcyjny krem korygujący to twarzy z efektem Blur marki Bielenda - pięknie rozświetla. Jesienią ukochane perfumy zamieniamy na nowy zapach Marca Jacobsa - Daisy Forever - pięknie pachną i mają uroczy flakon.

2 z 34 Profesjonalny sestem z witaminą C zwalczający pierwsze oznaki starzenia Obagi, cena, ok. 910 zł

3 z 34 Żel pod prysznic piwonia-malina La Petit Marseillais, cena, ok. 11,99 zł

4 z 34 Intensywnie nawilżający krem z 5% kwasem migdałowym Hydratore Dottore, cena, ok. 110 zł

5 z 34 Kredka do oczu ARROW by Realash, cena, ok. 40 zł

6 z 34 Szampon do włosów Londa Professional Visible Repair, cena, ok. 28 zł

7 z 34 Lakier do paznokci Essence, cena, ok. 6,99 zł

8 z 34 Krem do stylizacji włosów Creme de la Creme Kerastase, cena, ok. 103 zł (dostępny w salonach fryzjerskich)

9 z 34 Woda perfumowana Eternity Now Calvin Klein, 50ml, cena, ok. 259 zł

10 z 34 Normalizująca maska do twarzy AA Help, cena, ok. 23,99 zł

11 z 34 Scrub do ciała z soli z morza martwego The Body Shop, cena, ok. 95 zł

12 z 34 Preparat usuwający skórki i zgrubienia Bielenda, cena, ok. 13,99 zł

13 z 34 Regenerujący balsam do ciała Delia Cosmetics, cena, ok. 13 zł

14 z 34 Krem do twarzy intensywnie rewitalizujący OILS OF LIFE The Body Shop, cena, ok. 89 zł

15 z 34 Bronzer do twarzy Collistar, cena, ok. 135 zł

16 z 34 Szampon wzmacniający przeciw wypadaniu włosów Long4Lashes, cena, ok. 29 zł

17 z 34 Szampon rewitalizująco-wzmacniający Gosh, cena, ok. 31,99 zł

18 z 34 Multifunkcyjny krem korygujący to twarzy z efektem Blur Bielenda Super Perfector, cena, ok. 18 zł

19 z 34 Liftingujący krem do twarzy Revita Perilla Evree, cena, ok. 29,99 zł

20 z 34 Serum przeciwzmarszczkowe Reti Age Sesderma, cena, ok. 154 zł

21 z 34 Cukrowy peeling do ciała Lirene, cena, ok. 15,99 zł

22 z 34 Nawilżające serum Hydrance Optimale Avene, cena, ok. 100 zł

23 z 34 Żel pod prysznic Fa Magic Oil, cena, ok. 9,99 zł

24 z 34 Himalajska maseczka węglowa do ciała The Body Shop, cena, ok. 95 zł

25 z 34 Odżywka do włosów przetłuszczających się Barwa, cena, ok. 6 zł

26 z 34 Cienie do powiek Compact Eyeshadow Duo Pupa, cena, ok. 60 zł

27 z 34 Cienie do powiek Misslyn, cena, ok. 26,90 zł

28 z 34 Lakier do włosów got2b MIND-BLOWING, cena, ok. 19,99 zł

29 z 34

30 z 34 Matowy roż do policzków Make Up Factory, cena, ok. 69,90 zł

31 z 34 Wybielająca pasta z węglem CURAPROX – BLACK IS WHITE, cena, ok. 100 zł (pasta i szczoteczka do zębów)

32 z 34 Róż rozświetlający Soft & Wild Blush Pupa, cena, ok. 72 zł

33 z 34 Plastry na kurzajki Salvequick, cena, ok. 19 zł