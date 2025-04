W tym miesiącu szczególnie polecamy nowości do włosów - genialną maseczkę, która zregeneruje nawet najbardziej zniszczone włosy i balsam odbudowujący na bazie drzewa egipskiego. Obok nich pojawia się również coś dla ciała - pianka brązująca w dwóch odcieniach do wyboru.

Fankom makijażu polecamy błyszczyk do ust na bazie chilli, który powiększa optycznie usta i lakier do paznokci nadający neoprenowego wykończenia. Zajrzyjcie do naszej galerii po więcej nowości!

