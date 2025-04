W drugim miesiącu lata drogerie zapełnią się maseczkami do włosów (szczególnie do tych zniszczonych słońcem), tuszami do rzęs, peelingami i nowymi zapachami, które doskonale sprawdzą się podczas ostatnich gorących wieczorów.

Nowości kosmetyczne - co polecamy?

Naszą uwagę zwrócił przede wszystkim balsam do ciała o zapachu bzu (jest boski!), puder koloryzujący do włosów (na koniec wakacji jeszcze można zaszaleć), spray niwelujący żółte odcienie na włosach (szybki i wygodny w użyciu) oraz najnowsza woda perfumowana Heavenly Summer od Victoria's Secret!

Więcej o kosmetykach:

