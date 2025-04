Warto polubić jesień. Poza tym, że robi się bardziej melancholijnie, dłuższe wieczory sprzyjają dbaniu o siebie. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie z was cieszą się z powodu zmiany temperatury i zwiększonej ilości opadów, ale może uda nam się osłodzić wam ten gorszy czas kosmetycznymi nowinkami?

Reklama

Co w tym miesiącu trafi na drogeryjne półki? W naszej galerii znajdziecie 7 nowości kosmetycznych, które warto przetestować w tym miesiącu.

Nowości w pielęgnacji na wrzesień 2019

Wśród pielęgnacyjnych nowości wyróżniłyśmy dwa produkty do włosów, dwa do pielęgnacji twarzy i jeden do ciała.

Coś dla włosów

Ile z was narzeka na wiecznie splątane włosy, których nie sposób rozczesać, zwłaszcza po umyciu? Spray Eleven Australia pomoże uporać się z tym problemem. Zawiera ekstrakt z owoców gruszki, liści rozmarynu i pokrzywy, dzięki czemu nawilża, odżywia i wygładza. Włosy stają się bardziej błyszczące i łatwiejsze w układaniu.

Druga propozycja to maska marki Biovax, która działa przede wszystkim wzmacniająco. Ekstrakt z kawy Robusta ma wysoką zawartością kofeiny, która pobudza mikrokrążenie w skórze głowy, poprawia odżywienie i dotlenienie cebulek włosowych, dzięki czemu włosy rosną bardziej wytrzymałe i nabierają objętości. Obok ekstraktu z kawy w składzie znajdziecie proteiny kaszmiru, które nadają elastyczność oraz miękkość.

Pielęgnacja twarzy

W 1997 roku Mathilde Thomas, założycielka marki Caudalie odkryła historyczną recepturę eliksiru młodości, wymyślonego w XVI wieku przez królową Węgier. Natychmiast zakochała się w „urodzie w sprayu" i zaadaptowała tę formułę pełną cennych, rzadkich roślin. Tak powstała rozświetlająca mgiełka do twarzy Caudalie. W 2019 roku kupicie ją w nowych, limitowanych opakowaniach.

A jeśli waszym największym skórnym problemem są przebarwienia, sięgnijcie po koncentrat marki Bioderma. Produkt wspomaga redukcję przebarwień i przywraca skórze naturalny blask, bez powodowania podrażnień. Dodatkowo zapobiega oznakom przedwczesnego starzenia się skóry, dzięki obecności witaminy E.

Coś dla ciała

To propozycja dla wszystkich osób, które zmagają się z przesuszoną i szorstką skórą - masło do ciała marki YOPE. Kolekcja 6 zapachów wzbogaca się o kwiat lipy. W linii znajdziecie również mydło do rąk, balsam do ciała, żel pod prysznic i krem do rąk.

A jeśli, podobnie jak my, kochacie linię Babydream dostępną w drogeriach Rossmann, będzie zachwycone tym, że w nowej linii Babydream MED dostępny jest szampon i żel pod prysznic w jednym dla dorosłych. Świetnie sprawdza się nawet przy wrażliwej, atopowej skórze.

Nowości makijażowe na sierpień 2019

Brokat i iskrzący blask to to, co uwielbiamy. Szczególnie jesienią. Wśród makijażowych nowości znalazłyśmy dwa produkty, które naprawdę cieszą oko.

Paleta cieni do powiek

Paleta cieni do powiek z pięknie iskrzącym lodowym błękitem, butelkową zielenią i koralem będzie idealna na pierwsze jesienne dni. Cienie są mocno nasycone pigmentem, ich miękka formuła sprawia, że łatwo nakłada się i rozprowadza je na powiece pędzelkiem lub palcem.

Lakiery do paznokci

Najnowsza kolekcja Gold Effect marki Catrice to 8 urzekających brokatowych lakierów do paznokci. Dzięki mocno błyszczącym drobinkom odbijają światło dając błyszczące refleksy.

Reklama

Więcej o kosmetykach:

17 kosmetyków do pielęgnacji za mniej niż 18 złotych!

Luksusowa marka wprowadza pachnące tatuaże!