Gdybyśmy miały wskazać miesiąc, w którym pojawia się najwięcej nowości, to byłby to wrzesień. Początek roku szkolnego to również zwiększona aktywność marek kosmetycznych.

Hity redakcji na wrzesień! Na co warto zwrócić uwagę w tym miesiącu?

Nowości kosmetyczne na wrzesień 2018

W tym miesiącu pojawiło się bardzo dużo ciekawych nowości kosmetycznych. Jedną z naszych ulubionych jest oleiste serum do twarzy marki Ministerstwo Dobrego Mydła. Ma cudowny zapach, nie daje poczucia obciążenia skóry, może być stosowane zamiast kremu, ale również pod makijaż. W składnie znajdziesz roślinną lanoliną, kompleks witamin i koenzymem Q10, który genialnie nawilża, wygładza, uelastycznia skórę. Ten magiczny kosmetyk zmniejsza zaczerwienienia, łagodzi drobne podrażnienia, reguluje wydzielanie sebum i jest bardzo wydajny.

Na uwagę zasługuje paleta cieni do powiek marki Too Faced, która powstała z okazji 20 urodzin marki. Nasza oryginalna paleta 10 oryginalnych cieni (oczywiście, w postaci nowoczesnej formuły) oraz 10 zupełnie nowych odcieni inspirowanych oryginalnymi, w nowoczesnym wydaniu na rok 2018. Wszystko to w limitowanej wersji.

Co jeszcze pojawi się w tym miesiącu w drogeriach? Więcej informacji znajdziesz w naszej galerii!

