Woda perfumowana Be Tempted DKNY, 50ml, cena, ok. 275 zł

Szampon do włosów NIVEA DIAMOND VOLUME CARE, cena, ok. 13 zł

Peeling do ciała GOMMAGE FACILE Guinot, cena, ok. 162 zł

Kojąco-łagodzący żel oczyszczający do twarzy o działaniu nawilżającym Sensibio Gel Moussant Bioderma, cena, ok. 49 zł

Lotion do twarzy Original Skin Essence Lotion, cena, ok. 119 zł

7 z 27

Róż do policzków różu do policzków LIKE A DOLL MAXI BLUSH Pupa, cena, ok. 105 zł