Do drogerii i perfumerii już zawitały wiosenne nowości! Wybrałyśmy spośród nich 11 produktów, które po prostu trzeba wypróbować w tym sezonie. Znajdziecie wśród nich zarówno kosmetyki do makijażu, jak i produkty do pielęgnacji oraz zapachy.

Jesteśmy zakochane w najnowszej palecie od marki Too Faced - ciepłe brązy, złoto i brzoskwiniowe odcienie doskonale podkreślą wiosenną opaleniznę. Hitem koreańskich marek (a teraz także marki Sephora) są maseczki dedykowane wyłącznie ustom - naszą ulubioną jest ta z wyciągiem z róży. Wśród naszych typów pojawił się również idealny zapach na lato - najnowsza woda perfumowana od Kenzo z nutami jeżyny, mandarynki, tuberozy i wanilii.

