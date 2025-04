Pastele, pastele i jeszcze raz pastele. To one będą królowały w wiosennym makijażu i manicure. A do tego srebro, złoto i odcienie nude. Zapowiada się fantastyczny sezon! Co trafi na sklepowe półki już w pierwszych dniach wiosny?

Nowości kosmetyczne na wiosnę 2015

Wśród pierwszych nowości znajdziecie przede wszystkim lakiery do paznokci (naszym ulubionym jest ten matowy, żółtopastelowy), rozświetlacze do twarzy, ultralekki podkład i róż, który barwi nie tylko policzki ale też włosy! Naszym hitem wiosny jest pastelowy total look z domieszką złotych drobinek.

