W tym miesiącu na sklepowe półki trafiło lub niebawem trafi kilkanaście ciekawych nowości kosmetycznych. Na naszą kosmetyczną listę hitów trafia cytrynowy balsam do bardzo suchych ust. Doskonale nawilża i utrzymuje się na ustach zaskakująco długo.

Hity redakcji na styczeń! Na co warto zwrócić uwagę w tym miesiącu?

Nowości kosmetyczne na styczeń 2018

Do oczyszczania polecamy peeling marki Benefit. Ta delikatna emulsja oczyszcza i złuszcza martwy naskórek. Na tak przygotowana skórę proponujemy nałożyć ujędrniającą lub rozświetlającą maseczkę - w naszej galerii znajdziecie dwa znakomite produkty.

Wiele fanek makijażu czekało na premierę najnowszej palety cieni do powiek od Too Faced. Jest idealna do dziennego makijażu i z pewnością nie zrobicie sobie nią krzywdy. My dodajemy ją do grona naszych ulubionych kosmetyków.

A może zastanawiacie się nad zakupem zestawu startowego do hybrydy? Koniecznie musicie zobaczyć ten od marki hi hybrid. To nowość, która przebojem wkradła się na polski rynek kosmetyczny. A wszystko dzięki znakomitej jakości i ciekawej stylistyce.

