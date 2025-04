Mamy dla was kilka nowości, które właśnie pojawiły się w drogeriach i perfumeriach. Na co warto zwrócić uwagę? Przede wszystkim na matowe szminki w nowych odcieniach od marki Urban Decay - idealnie dopełnią karnawałowy look. Marka The Balm wypuściła na rynek nową śliczną paletę - marzymy o niej!

Marki kosmetyczne, które specjalizują się w pielęgnacji włosów, zaczęły masowo produkować linie przeciwstarzeniowe. W tym miesiącu możecie już kupić właśnie takie produkty marki Klorane z wyciągiem z drzewa oliwnego. Polecamy również krem do twarzy marki Biotherm, który już w momencie pierwszej aplikacji, dostarcza regenerującą moc skórze narażonej na działanie czynników zewnętrznych i spowalnia proces starzenia się skóry.

