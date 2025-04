Sezon urlopowy w pełni. W tym czasie najczęściej rezygnujemy z makijażu i wszystkich innych dodatkowych warstw, które mogłyby nadmiernie obciążać skórę. Chętnie za to korzystamy ze wszystkich dobrodziejstw kosmetyków do pielęgnacji. Nawilżenie i regeneracja to latem postawa!

Reklama

Nowości w pielęgnacji na sierpień 2019

W połowie wakacji nasze włosy wołają już o ratunek - kąpiele słoneczne i słona woda są dla nich wykańczające. Ale jeden miesiąc narażania ich na nadmierną ekspozycję na słońce to jeszcze nie koniec świata - zdążysz przywrócić im formę odpowiednią pielęgnacją.

Coś dla włosów

Przegląd zaczynamy od wcierki ziołowej polskiej marki Barwa. Kiedy po nią sięgnąć? Kiedy chcesz przyspieszyć wzrost włosów, zmagasz się z ich wypadaniem i chcesz by były gęstsze. Koktajl ziołowy pomaga również uregulować pracę gruczołów łojowych. Wcierka jest lekka, nie obciąża włosów i pięknie, delikatnie pachnie!

Kolejną propozycją jest szampon od koreańskiej marki Kerasys. Wam też do tej pory azjatyckie kosmetyki kojarzyły się przede wszystkim z pielęgnacją skóry twarzy? Okazuje się, że mają szeroką gamę produktów do włosów. Linia Oriental Premium wzbogacona jest keratyną i hydrolizowanymi proteinami pszenicy, dzięki czemu zapewnia odżywienie i wzmocnienie osłabionych i zniszczonych kosmyków.

Pielęgnacja twarzy

Drugi miesiąc wakacji to czas, kiedy warto sięgnąć po odżywiające maseczki do twarzy. Zauroczyła nas nowość od marki GlamGlow - tym razem ukryta w intensywnie różowym opakowaniu. Ma właściwości regenerujące, nawilżające, przeciwutleniające, dzięki czemu przywraca skórze naturalny blask i świeżość.

Jeśli potrzebujesz oczyszczenia sięgnij po najnowszą linię masek z glinki od Starej Mydlarni. W ofercie znajdziesz maseczki z tą żółtą, białą, różową, czerwoną i zieloną. Glinka ma działanie antyseptyczne, ujędrniające i przyspieszające regenerację naskórka. Działa peelingująco, kojąco i wzmacniająco.

Nowości makijażowe na sierpień 2019

Wśród 8 wybranych przez nas propozycji znajdziecie również dwa produkty do makijażu - krem CC nowej generacji i tusz do rzęs.

Tusz do rzęs dla nieziemskiego podkręcenia

Nude Look to nowa linia marki Golden Rose, w której znajdziesz pomadki, cienie, wypiekane produkty do modelowania twarzy i lakiery do paznokci. Wszystko w pięknych, pudrowo-beżowych odcieniach! Perełką jest tusz o niezwykle kremowej formule pełny nasyconych, czarnych pigmentów. Wyposażony jest w szczoteczkę ze specjalnego włókna, która idealnie otula produktem pojedyncze włoski, rozdziela je i unosi u nasady. Robi rzęsy jak firanki!

Krem CC nowej generacji

Krem wyrównujący koloryt skóry z wysokim filtrem, bo aż 50SPF to najnowsza propozycja od marki Yonelle. Czy latem potrzebujemy czegoś więcej? Krem aktywnie nawilża „pompując" wodę do skóry, działa przeciwzmarszczkowo oraz nadaje zdrowy, promienny wygląd make up no make up.

Zajrzyjcie do naszej galerii po nowości kosmetyczne na sierpień 2019 i zobaczcie, co warto przetestować na własnej skórze!

Reklama

Czytaj także:

Snow bunny czyli najmodniejszy odcień blondu tego lata

Najmodniejsze paznokcie sezonu? Jelly nails!