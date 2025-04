Środek lata zapowiada się niezwykle kolorowo i pachnąco! Co wśród sierpniowych nowości kosmetycznych spodobało nam się najbardziej?

Reklama

Postaw na najmodniejszą koloryzację tego sezonu!

Przede wszystkim nowe wersje kultowych balsamów do ust Eos. Nieco odmienione opakowania skrywają w sobie nowe zapachy - mleczko kokosowe, jeżynowy nektar i waniliową miętę. Obok nich spray do włosów marki Kevin Murphy, który pozwoli uzyskać look "włosów prosto po wstaniu z łóżka". Niezwykle przydatnym produktem może okazać się balsam wyszczuplający Elancyl, który działa... w nocy! Wśród nowości znajdziecie też gadżet idealny dla tych z was, które uwielbiają maseczki. Rękawica marki GLOV, która w mig pozbędzie się wszelkich pozostałości po pielęgnacyjnych zabiegach.

Kosmetyczna lista zakupów na sierpień 2017

Reklama

Zajrzyjcie do naszej galerii po więcej kosmetycznych nowości!