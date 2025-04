Środek lata obfituje przede wszystkim w rozświetlacze do twarzy. W pudrze, kamieniu i w sztyfcie - do wyboru do koloru. Naszym ulubionym jest ten od marki Bell - występuje w kilku odcieniach więc każda z was znajdziecie coś dla siebie.

Chyba najbardziej innowacyjną nowością jest krem do twarzy pod prysznic od marki Eveline. Dostępny jest w kilku wariantach dla różnych rodzajów cery. Idealne rozwiązanie dla tych z was, które cierpią na wieczny brak czasu.

Naszą uwagę zwrócił też szampon do włosów z olejkiem różanym. Bardzo lubię wszystkie kosmetyki do twarzy i ciała z ekstraktem z róży, ponieważ nawilżają i rozświetlają jak nic innego. Jeśli linia do włosów z różą będzie tak samo świetna jak ta do twarzy, to już nigdy nie kupię innego szamponu!

W środku lata warto szukać (zamiast wód perfumowanych) lekkich mgiełek do ciała. Są delikatniejsze i mają działanie odświeżające - najlepsze rozwiązanie na koszmarne upały.

Kosmetyczna lista zakupów na sierpień!