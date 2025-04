W tym miesiącu większość marek kosmetycznych stawia na pielęgnację włosów, a dokładniej na ich objętość. W drogeriach pojawią się dwa innowacyjne produkty, które zapewnią włosom bujność.

Reklama

Nowości od @bielendapolska 👌🏼🎀🌸😍❤️ #polkipl #wredakcji #kosmetyki #testujemy #bielenda Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Polki.pl (@polkipl) 15 Wrz, 2015 o 6:34 PDT

Jeśli do tej pory nie możecie uporać się z przesuszoną po lecie skórą, wypróbujcie balsam do ciała, który zawiera w sobie prawdziwą oliwę z oliwek. Przyda się również pomadka ochronna z wyciągiem z granatu i peeling do ciała o słodkim, truskawkowym zapachu! Zajrzyjcie do naszej galerii i sprawdźcie jakie nowości pojawiły się w perfumeriach i drogeriach!

Reklama

Więcej o kosmetykach:

11 najlepszych palet do smoky eyes

Azjatyckie kosmetyki do makijażu

Kosmetyki, o których nie słyszałaś!