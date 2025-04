W październiku na drogeryjnych półkach pojawi się sporo nowości, szczególnie tych do pielęgnacji twarzy. Co szczególnie polecamy? Naszą uwagę przykuło serum na noc z aż 20% stężeniem witaminy C! Obok niego spodobał nam się energetyzujący krem jednej z naszych ulubionych marek - Origins. Krem zapewnia głębokie nawilżenie i poprawę struktury skóry. Wzmocniony jest olejkiem z nasion kawy oraz odżywczym żeń-szeniem, który zwalcza oznaki zmęczenia skóry. Pobudza lepiej niż espresso!

Wśród pierwszych jesiennych nowości pojawi się również roll-on pod oczy marki Yves Rocher. Wykorzystany jest w nim wysoko skoncentrowany wyciąg z aphloii, który przeciwdziała czynnikom przyspieszającym starzenie się skóry, wspomagając zdolności odbudowy i ochrony przed zanieczyszczeniami. Dzięki temu spojrzenie odzyskuje świeżość i blask, a cienie pod oczami i opuchlizna stają się mniej widoczne.

Oprócz kosmetyków do pielęgnacji twarzy, warto zwrócić uwagę na dwa kremy do rąk. Pierwszy od marki Evree występuje w trzech wersjach zapachowych. Posiada w swoim składzie olejek cannabis, który doskonale nawilża i odżywia skórę. Towarzyszy mu również masło shea i olejek rycynowy. Drugi to nowość marki Eos - tym razem białe, eleganckie opakowanie skrywa zapach wanilii i orchidei.

