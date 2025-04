Nareszcie jesień! Tak wiem, większości z was świadomość zbliżającej się zimy psuje humor, ale mi wręcz przeciwnie. Uwielbiam wszystko to, co między październikiem a kwietniem. I to nie tylko ze względu na pogodę, ale również kosmetyczne nowości. To moment ciepłych, korzennych zapachów, otulających skórę balsamów i kremów, matowych szminek i ciemnych lakierów do paznokci.

Reklama

Sprawdź najmodniejsze kolekcje lakierów na jesień

W październiku na drogeryjne półki trafią przepiękne, jesienne kolekcje do makijażu. Naszą ulubioną jest linia Velvet Garden marki PUPA. Jesteśmy zakochane w różu do policzków w złotym opakowaniu - musimy go mieć!

Reklama

Nad idealną skórą czuwać będzie marka Evree, jeśli lubicie kultowy już olejek do ciała Multioils Bbomb, curkowo-solny peeling też was zachwyci. Naszą uwagę zwróciła również linia kremów do rąk od marki Delia - plus za piękne opakowania! Zajrzyjcie do naszej galerii po więcej jesiennych nowości.