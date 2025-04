Początek marca zawsze oznacza pierwsze wiosenne nowości! A jak wiosenne nowości to oczywiście balsamy wyszczuplające, kolorowe szminki i błyszczyki i lekkie kremy do twarzy. Początek wiosny to również ostatnia szansa na odmładzające zabiegi z retinolem i kwasami. Zaczynamy!

Reklama

Wybrałyśmy marcowe hity redakcji!

Już nie możemy się doczekać kiedy na własnej skórze (włosach) przetestujemy nowości od wegańskiej marki maria nila. Marka ma w swojej ofercie maski, które zmieniają odcień włosów. Ja jako blondynka wybrałam pearl silver - ma zneutralizować żółte tony. Na lato będzie idealna!

Jesteśmy już po pierwszych testach najnowszych olejków do ust od marki AA. Występują w trzech kolorach i zapachach - jesteśmy zakochane w tym malinowym. Nadaje ustom piękny połysk, a do tego je pielęgnuje i nawilża.

W parze z soczystymi ustami zawsze idą podkreślone policzki. Tym razem polecamy kremowe róże od Rimmela. Występują w dwóch kolorach - brzoskwiniowym i różowym. Dodają skórze dziewczęcej świeżości i rozświetlenia. Zajrzyjcie do naszej galerii po więcej kosmetycznych nowości!

Reklama

Sprawdź najlepsze kosmetyki miesiąca!