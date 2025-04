Co w tym miesiącu trafi na sklepowe półki? Przede wszystkim kosmetyki pielęgnacyjne, ale nie zabraknie też kilku ciekawych propozycji do makijażu. Zacznijmy od podkładów do twarzy - te od marki Lirene mają innowacyjny podział na cztery typy kolorystyczne - wiosnę, lato, jesień i zimę. Dzięki temu łatwo dobierzesz odpowiedni odcień.

Reklama

Marzec to miesiąc, w którym warto zacząć myśleć o lecie. Prezentujemy dwa nowe balsamy antycellulitowe - jeden z nich przeznaczony jest specjalnie dla kobiet po 45. roku życia, dzięki czemu ma jeszcze silniejsze działanie. Polecamy również serum nawilżające na bazie magnolii i nowe wcielenie dobrze wszystkim znanego balsamu do ust. Zajrzyjcie do naszej galerii!

Reklama

Więcej o kosmetykach:

10 nowości na wiosnę, które chcemy mieć!

WOW! Kosmetyki w marynarskim stylu

Różowe szminki na wiosnę 2015