Ten miesiąc naprawdę obfituje w świetne nowości kosmetyczne! Po pierwsze na rynek trafi świetne serum do rzęs i brwi, która zagęszcza, pogrubia i stymuluje wzrost włosków. Po drugie znana nam do tej pory sól morska zamieniona zostanie w piankę, dla uzyskania jeszcze bardziej spektakularnego efektu. Po trzecie pojawi się genialna oczyszczająca maseczka do twarzy, która pozostawia skórę idealnie gładką i świeżą.

To co najbardziej nam się spodobało to olejek marchewkowy o przepięknym zapachu, który lekko barwi skórę i sprawia, że ma bardziej apetyczny kolor. Przed użyciem olejku warto zafundować sobie porządny peeling, najlepiej detoksykujący od marki Barwa. Zajrzyjcie do naszej galerii po więcej nowości kosmetycznych!

