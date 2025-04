No i wreszcie nadszedł upragniony maj. A jeśli maj to również piękne słońce i pierwsze wiosenne opalanie. Nawet jeśli pogoda (póki co) nie jest taka jak sobie zaplanowałyśmy, to warto już teraz zadbać o kremy z odpowiednio wysokimi filtrami. A ich znajdziecie już całe mnóstwo i to nawet z SPF 50!

Jeśli pielęgnację przeciwsłoneczną macie w małym paluszku, czas na nawilżanie. Przez ostatnie miesiące najmodniejszym składnikiem, który znajdziecie obecnie w coraz większej ilości kremów i serum jest kwas hialuronowy. Warto mieć chociaż jeden w swoich kosmetycznych zasobach. W dążeniu do idealnej cery pomoże nam również paleta korektorów do twarzy - najlepiej taka, w której znajdziecie zarówno te kolory, które kamuflują drobne zaczerwienienia jak i te, które radzą sobie z krostkami czy sińcami pod oczami.

Jeśli macie ochotę na coś nowego do swojej kolekcji do makijażu, polecamy najnowszą linię marki Pani Walewska. Znajdziecie w niej lakiery do paznokci, szminki, cienie do powiek, róże i pudry. My jesteśmy zachwycone!