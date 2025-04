Luty, to co prawda jeszcze nie wiosna, ale w sklepach nieśmiało zaczynają się pojawiać pierwsze wiosenne propozycje. Wśród nich znajdziecie głównie rozświetlające bazy i pudry, które pomogą wam w dążeniu do idealnej cery.

Od jakiegoś czasu jesteśmy zakochane w metalicznych eyelinerach - marka Urban Decay wypuściła całą linię połyskujących kosmetyków o nazwie Moondust. Jest naprawdę piękna! Zachwycamy się szczególnie tym o holograficznej poświacie. W nowinkach makijażowych warto zwrócić uwagę również na kolekcję korektorów pod oczy od Bell HypoAllergenic.

Najmodniejsze palety do makijażu na wiosnę 2017

Jeśli mowa o pielęgnacji to, poza tym, że zaczynamy (przed latem) mocno nawilżać włosy, to staramy się też maksymalnie zadbać o ciało. Dieta, ćwiczenia to nie wszystko. Warto do codziennej pielęgnacji włączyć wyszczuplający balsam lub serum. My polecamy te od Eveline. Zajrzyjcie do naszej galerii po więcej nowości!