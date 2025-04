Wśród lutowych nowości kosmetycznych najwięcej pojawi się produktów do pielęgnacji. Jesteśmy zakochane w dwóch nowych żelach pod prysznic od marki Barwa o zapachu piżma i drzewa cedrowego. W drogeriach pojawi się również pierwsza linia do pielęgnacji twarzy marki Neutrogena - żel do mycia twarzy, peeling i krem do twarzy o zapachu różowego grejfruta.

Do perfumerii Sephora już za kilka dni zawita najnowsza linia do kąpieli i pielęgnacji - Be Atomic. Kochamy ją za piękny zapach i urocze różowe opakowania ozdobione serduszkami. To czemu najbardziej nie możemy się oprzeć to najnowsza paleta do makijażu od Too Faced. Jest boska!

