Jakie nowości znajdziecie w tym miesiącu w drogeriach? Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na nowy podkład, który idealnie stapia się ze skórą i dobrze matujący puder. Polecamy również dwa nowe tusze do rzęs - potrafią zdziałać cuda. Obok nich pojawią się fenomenalne lakiery do paznokci, które dają efekt żelowych paznokci!

Reklama

Nowości kosmetyczne na luty 2015

Luty to też Walentynki, wiec w drogeriach nie zabraknie kosmetyków inspirowanych tym świętem. My wybrałyśmy płyn do kąpieli w uroczym opakowaniu. Pamiętajcie, że z każdym dniem zbliżamy się do lata a tym samym do czasu na bikini - może już warto zadbać o wygląd naszej skóry? W tym zadaniu przyda Wam się wyszczuplający olejek do ciała.

Reklama

Więcej o kosmetykach:

Najlepsze mleczka do demakijażu

Pastelowe kosmetyki na wiosnę 2015

Kosmetyki, które zawsze powinnaś mieć przy sobie