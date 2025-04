Wśród listopadowych nowości kosmetycznych znajdziesz już pierwszą świąteczną propozycję - szminkę z błyszczącymi drobinkami marki Make Up For Ever. Pomalowane nią usta to najlepsze zwieńczenie stylizacji na uroczystą kolację z rodziną.

Reklama

Oprócz niej pojawiła się oczyszczająca pianka kultowej koreańskiej marki, serum rozświetlająca i przeciwzmarszczowe, żel nawilżający i krem z ekstraktem z czarnej sosny.

Spis treści:

Linia Cicapair koreańskiej marki Dr. Jart uwielbiana jest przez kobiety na całym świecie. Dedykowana jest skórze wrażliwej, skłonnej do zaczerwienień i niedoskonałości. W jej formule znajdziesz trawę tygrysią (Centella asiatica), która koi i łagodzi podrażnienia oraz wycisza zmiany zapalne.

Pianka dokładnie myje skórę, a jednocześnie jest dla niej bardzo delikatna. W linii dostępne są również: krem na dzień, maseczka, żel do mycia twarzy.

Cena: 99 zł za 100 ml. Do kupienia w perfumeriach Sephora.

fot. pianka Dr. Jart/archiwum prywatne

To chyba najbardziej świąteczny kosmetyk 2021 roku. Szminka z limitowanej kolekcji Rouge Artist Metallics marki Make Up For Ever dostępna jest w 3 kolorach - ten na zdjęciu to 003 Fiery Red - to piękny, ciepły, odcień czerwieni idealny dla ciepłych karnacji. Prawdziwie świąteczny!

Szminka nadaje niesamowity metaliczny połysk. Daje jedwabiste uczucie na ustach. Jest mocno napigmentowana, nie wysusza. Do tego ma śliczne, świąteczne opakowanie (idealna również na prezent) i piękny, bardzo intensywny zapach.

Cena: 129 zł. Do kupienia w perfumeriach Sephora.

fot. szminka Make Up For Ever/archiwum prywatne

Sam produkt nie jest nowością, ale nowością jest to, że niemiecka marka Tomorrowlabs jest dostępna w Polsce. Kosmetyki wykorzystują zastrzeżoną technologię składników aktywnych, która wzmacnia proces odnowy komórek skóry. Ta niezwykła technologia jest inspirowana nagrodzonymi Noblem odkryciami dotyczącymi mechanizmów komórkowej odnowy skóry.

Żel ma lekką, szybko wchłaniająca się formułę. Dedykowany jest szczególnie wrażliwej, bardzo suchej i skłonnej do problemów skórze uzyskać gładkość i jedwabistą elastyczność.

Innowacyjna formuła składników aktywnych z technologią HSF, alantoiną, aloesem, dekspantenolem i cynkiem zapewnia długotrwałe i intensywne nawilżenie, a jednocześnie łagodzi i odżywia podrażnioną skórę.

Cena: 339 zł. Do kupienia w perfumeriach Douglas.

fot. żel nawilżający Tomorrowlabs/archiwum prywatne

Jeśli szukasz prezentu dla koleżanki, mamy lub siostry zerknij na to cudo. Serum przeciwzmarszczkowe od Charlotte Tilbury (marki od niedawna dostępnej w Polsce) zachwyca nie tylko pięknym opakowaniem.

Jego formuła oparta jest o przełomowe peptydy, które wygładzają zmarszczki, najnowszej generacji złotą witaminę C, kompleksie 5 kryształów oraz silnie nawilżającemu kwasowi poliglutaminowemu, który ma 4 razy mocniejszy działanie niż kwas hialuronowy.

Pory wyglądają na mniejsze, linie i zmarszczki zostają zredukowane, koloryt skóry jest bardziej wyrównany.

Cena: 335 zł za 50 ml. Do kupienia w perfumeriach Sephora.

fot. serum Charlotte Tilbury/archiwum prywatne

Do marki Korres mam słabość, nie tylko dlatego, że ma greckie korzenie, a ciekawe składniki i intensywnie działające formuły.

Formuła kremu oparta jest na technologii 4D Bio-ShapeLift™, która przywraca twarzy młodzieńczy kontur oraz uelastycznia i ujędrnia.

Krem dodatkowo jest wzbogacony kwasami tłuszczowymi omega, które zapewniają intensywne nawilżenie. Sekretnym składnikiem jest ekstrakt z czarnej sosny, który wzmacnia i zmniejsza widoczność zmarszczek oraz ekstrakt z jeżówki elektrycznej, który natychmiast napina skórę poprawiając wygląd twarzy.

fot. krem Korres/archiwum prywatne

Antipodes to wegańska marka z Nowej Zelandii, która dopiero od niedawna gości w Polsce. Jedną z ostatnich nowości jest serum rozświetlające - Glow Rituals.

W składzie produktu znajdziesz śliwkę kakadu, która ma do 100 razy więcej witaminy C niż pomarańcze! Serum zwiększa poziom kolagenu i rozjaśniać skórę. Zawiera również kwas hialuronowy oraz bakuchiol.

Ma lekką, żelową konsystencję, która błyskawicznie się wchłania. Jest idealne pod makijaż. Pięknie pachnie wanilią i mandarynką - ten zimowy zapach

fot. serum Antipodes/archiwum prywatne

Reklama

Czytaj także:

Najlepsze serum z witaminą C

Kremy z retinolem - przegląd produktów

Kremy z ceramidami - najlepsze produkty