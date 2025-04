Jesień trwa w najlepsze. I choć większość z nas za nią nie przepada, to ma jeden plus, który cieszy każdą kobietę. Wszystkie zakupy są usprawiedliwione - zawsze możecie zwalić je na chęć poprawienia sobie humoru, prawda?

Jak to zwykle jesienią - na półkach zaroi się od pielęgnacyjnych nowości zarówno do twarzy i ciała jak i włosów. Hitem będzie najnowszy krem nawilżający od Rau Cosmetics, który pielęgnuje skórę bogactwem szlachetnych olejków (arganowym, Cananga, migdałowym, pomarańczowym, z pestek winogron, skwalenem) zaś dzięki zawartości ekstraktu z buraków i skrobi kukurydzianej zapewnia naturalnie optymalne nawilżenie. Zaraz obok niego stawiamy regenerujący krem różany jednej z naszych ulubionych polskich marek IOSSI. Działa jak eliksir - silnie regeneruje, by zapobiegać oznakom upływającego czasu i niwelować drobne linie i zmarszczki.

Kolejną nowością w pielęgnacji twarzy są pakiety (4 sztuki) zabiegów do twarzy od marki Tołpa. Inspirowane medycyną estetyczną zostały opracowane w taki sposób, aby umożliwić samodzielne wykonanie zabiegu w warunkach domowych. Kosmetyki spełniają obietnice wysokiej skuteczności i szybkich efektów. Ja wybrałam ten antyoksydacyjny.