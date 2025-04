Listopad pielęgnacją stoi. Jeśli zdążyłyście już zregenerować skórę po lecie, odpowiednio ją nawilżyć i odżywić, to nadszedł czas na bardziej specjalistyczne zabiegi. Jesień to idealny moment na wyprowadzenie skóry "na prostą" i zawalczenie o piękną cerę.

Jeśli kłopotem jest skóra pod oczami - polecamy szczególnie preparat marki Teoxane. Wypróbowałyśmy. Działa!

Te kosmetyki pozwolą wam przetrwać jesień!

Jakie kosmetyczne nowości pojawiają się w drogeriach i perfumeriach? Przede wszystkim polskie! Lubicie markę Vianek? My bardzo! Od teraz dostępna jest nowa, normalizująca linia do twarzy i włosów oparta na ekstrakcie z kory wierzby i kwasie salicylowym. Oprócz zachwycającego składu, kosmetyki mają (jak zwykle) zachwycające opakowania. Ale to nie koniec pochwał dla naszych rodzimych firm. Marka AA wypuściła linię 4 baz pod makijaż - każda przeznaczona do innego problemu i typu cery. Warto przetestować.

Zajrzyjcie do naszej galerii i sprawdźcie listę najnowszych kosmetyków, które właśnie pojawiły się w drogeriach!

Sprawdź listę zakupów na jesień