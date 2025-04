W pierwszym miesiącu wakacji do drogerii trafi mnóstwo nowości. Najwięcej jest produktów do pielęgnacji i stylizacji włosów, a najwięcej jest suchych szamponów, które cieszą się coraz większą popularnością.

Nowości kosmetyczne lipiec 2018

W naszej galerii znajdziesz, aż 4 suche szampony. Jeszcze kilka lat temu produkty tego typu były jedynie ciekawostką, a kobiety traktowały je z pewnym dystansem. Obecnie używamy ich do stylizacji i odświeżenia fryzury w ciągu dnia. Nam najbardziej spodobał się spray marki Nivea. Jest dostępny w 3 wariantach - dla blondynek, szatynek i brunetek. Nie zostawia białych śladów i ma bardzo przyjemny zapach.

Jeżeli przywiązujesz dużą wagę do ochrony przeciwsłonecznej, to z pewnością przypadnie ci do gustu mgiełka z filtrem SPF30 Avene. Jest bardzo łatwa w użyciu i ekstremalnie lekka. Ma konsystencję delikatnego olejku, szybko się wchłania i nie pozostawia uczucia lepkości. Pamiętaj jednak, że ten produkt nie zastąpi tradycyjnego kremu do opalania. Jest uzupełnieniem ochrony przeciwsłonecznej.

Wszystkie wielbicielki błysku zainteresuje pewnie nowy rozświetlacz AA Wings of Color w buteleczce. Daje delikatne satynowe wykończenie. Sprawia, że skóra lśni naturalnym, świeżym blaskiem. Sprawdza się jako baza pod makijaż, możesz również dodać kilka kropli do ulubionego kremu lub podkładu.

