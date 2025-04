Śledząc bardzo uważnie kosmetyczne nowości, które trafiają na rynek, musimy przyznać, że pielęgnacja zmierza w kierunku nawilżenia i odświeżenia, a makijaż jeszcze większej naturalności. Gładka cera, lśniące włosy i delikatnie podkreślona uroda to trzy najważniejsze trendy w świecie beauty.

Reklama

Jedna z marek wypuściła kolekcję z Ulicą Sezamkową!

W lipcu w drogeriach pojawi się mnóstwo nawilżających kremów i serum do twarzy, rozświetlających produktów do włosów i odżywczych balsamów do ciała. Naszą uwagę zwróciła najnowsza linia od marki Evree - Pure Neroli. Linia przeznaczona jest do skóry problematycznej i bazuje na ekstrakcie z cennych kwiatów gorzkiej pomarańczy. Oprócz niej bardzo spodobał nam się krem koloryzujący marki Origins, z naszej ulubionej linii Ginzing. Wśród nowości pojawiły się również gadżety - nowa golarka i pilnik elektroniczny do stóp.

Reklama

Zajrzyjcie do naszej galerii po więcej kosmetycznych nowości!