W pierwszym miesiącu wakacji do drogerii trafi całe mnóstwo balsamów i olejków rozświetlających do ciała. Naszym zdaniem to jeden z najpotrzebniejszych letnich kosmetyków. Po ich użyciu skóra jest nawilżona, pięknie odbija światło i automatycznie staje się bardziej seksowna i apetyczna.

Reklama

Poza rozświetleniem ciała możemy również rozświetlić włosy - na półki trafiła specjalna linia marki Rene Furterer, zachwycą się nią przede wszystkim blondynki. W tym miesiącu warto zwrócić uwagę na limitowaną kolekcję marki Misslyn - znajdziecie w niej róże, bronzery i szminki w pięknych opakowaniach nawiązujących do stylu retro. Lato to również czas kremów BB, CC i DD, czyli jednym słowem tych nawilżających z dodatkiem podkładu. Warto zwrócić uwagę na najnowsze propozycje od marki Oillan - to trzy kremy, każdy do innego typu cery. Zajrzyjcie do naszej galerii po więcej nowości!

Reklama

Więcej o kosmetykach:

Poznaj markę: IossiNasze ulubione kosmetyki z drogeriiKultowa marka wreszcie w Polsce!